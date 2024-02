Los ‘Amix’ de Fortaleza vencen y derrumban al campeón Junior

Fortaleza CEIF tenía la misión de hacerle un buen juego al campeón Junior en el estadio de Techo y aprovechar la nómina suplente que traía Arturo Reyes para este compromiso de la fecha 6 de Liga BetPlay 2024. Al final, fue un 2-0 contundente para los 'Amix', que derrumbaron por primera vez al tiburón en esta temporada.

El partido comenzó arrollador para los ‘Amix’, quienes intentaron desde el pitazo ir por el primer gol, logrando su premio antes de los diez minutos de juego.



Los dirigidos por Sebastián Oliveros lograron jugar por el costado izquierdo y explotaron en velocidad, logrando centrar un balón en el área, pero para mala fortuna, Brayan Ceballos se atravesó para terminar haciendo un autogol.



Eso hizo motivar a los bogotanos y continuaron llegando a través de remates pero Leonardo Pico, Adrián Parra e Iván Anderson no tuvieron mucha suerte para definir en las ocasiones que tuvieron.



Junior intentó sacudirse, pero le costó en gran parte del primer tiempo ocasionar peligro, mientras que Fortaleza defendió bien y se fue ganador en esa parte.



Para el complemento se esperaba un ataque más intenso de Junior, pero ni las variantes que estaban en el banco lograron derrumbar el buen ordenamiento táctico que puso Fortaleza.



De hecho, Fortaleza continuó generando ocasiones de peligro y tuvieron varias oportunidades para marcar el segundo gol, pero no estuvieron finos frente al arco.



Adrián Parra y Sebastián Navarro tuvieron las mejores chances, pero no tuvieron la fortuna para que ese balón ingresara para estar más tranquilos.



Junior de a poco se acercó, pero no encontró el rumbo correcto para descontar y también tuvo al frente un arquero seguro como Juan Castillo.



Como era de esperarse, el segundo gol de Fortaleza no demoraba y Nicolás Rodríguez fue el encargado de anotar gracias a un cabezazo que terminó venciendo al arquero Jefferson Martínez.



Finalmente, Fortaleza supo gestionar su ventaja y terminó ocasionándole la primera derrota del campeonato a Junior, quien no vio una con su suplencia.



Este resultado dejó a Fortaleza dentro de los ocho clasificados con 10 puntos y que son vitales para el descenso, mientras que Junior se quedó con 13 unidades.