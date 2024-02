Santa Fe se quedó con ganas de sumar: Pereira logró agónica victoria

Deportivo Pereira e Independiente Santa Fe se enfrentaron por la fecha 7 de Liga BetPlay 2024 y ambos equipos iban por una victoria que les permitiera seguir escalando posiciones.



Al final, el partido no terminó siendo muy emocionante con respecto a las oportunidades de gol y cuando parecía un empate sin goles, un penalti a favor del local fue determinante para que ganaran por la mínima diferencia.

Los primeros 45 minutos entre matecañas y cardenales no fue tan intensa en ataque y hubo muy pocas opciones con peligro para ambos equipos, aunque de a poco el local se acercó con remates de Alejandro Piedrahita, mientras que la visita intentó con Hugo Rodallega y Jersson González, pero no estuvieron finos para abrir el marcador.



Sobre el final del primer tiempo se empezó a cortar el juego y hubo varios amonestados en ambos elencos, siendo Juan David Ríos, David Ramírez y Yilmar Velásquez los que quedaron condicionados.



Para el complemento se esperaba un poco más de intensidad por parte de Pereira y Santa Fe, pero la dinámica no cambió mucho con respecto al primer tiempo.



Pese a las pocas opciones, por momentos se le vio mejor a Santa Fe, que intentó un poco más. Incluso, los dirigidos por Pablo Peirano lograron sobre el minuto 70 un gol de Hugo Rodallega, pero el juez firmó falta previa en el área y el marcador continuó igual.



Sobre los últimos 15 minutos Pereira logró presionar la salida de Santa Fe y Carlos Darwin Quintero intentó darle otro aire al equipo matecaña, pero no encontraron una clara para abrir el marcador.



Sin embargo, sobre el minuto 85 Marcelo Ortiz cometió una falta en el área contra Yesus Cabrera, quien cayó al piso tras una carga sin balón del defensor argentino.



El juez observó el VAR para aclarar la situación y finalmente fue penalti a favor de Pereira. El encargado de anotar fue el mismo Yesus Cabrera, quien definió bien al medio del arco para abrir el marcador para el local, a poco del final del partido.



Sobre el final, Santa Fe intentó se volcó al arco para lograr salvar un punto, pero el palo le negó la posibilidad a Daniel Moreno y no hubo más para lograr el resultado.



Este resultado dejó a Pereira con 13 puntos y llegó a cuatro victorias consecutivas, mientras que Santa Fe quedó al borde de salir de los ocho al quedarse con 10 puntos.