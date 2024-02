El líder Tolima no rompió la defensa del Bucaramanga: empate sin sabor

Deportes Tolima, flamante líder de la Liga BetPlay 2024-I recibió de local a Atlético Bucaramanga, por la fecha 8, partido en la que el local buscaba una nueva victoria que lo consolidara como sólido líder.

El juego en el Manuel Murillo Toro quedó empatando sin goles y aunque los pijaos no perdieron, los que terminaron beneficiándose fueron los leopardos.



Durante el primer tiempo no hubo muchas llegadas claras de gol por parte de ambos equipos y el empate persistió en esos 45 minutos.



Sin embargo, los dirigidos por David González tuvieron algunas aproximaciones con Juan Nieto, Julián Quiñones y Brayan Gil, quienes fueron los que más intentaron para abrir el marcador pero no tuvieron mucha suerte de cara al arco.



Con el cero para ambos, en el complemento se esperaba un poco más de intensidad, aunque el partido no cambió mucho, pero el Tolima fue el que más intentó atacar.





Los leopardos defendieron a capa y espada el empate que estaba consiguiendo y el Tolima era el que a cada momento atacaba con Yhorman Hurtado y Yeison Guzmán como los más destacados, aunque también en algunas oportunidades el arquero Aldair Quintana estuvo atento para también ahogar el grito de gol de los pijaos.



El sistema defensivo que plantó el técnico Rafael Dudamel fue efectivo y Tolima padeció en esos minutos finales, pues no parecía por dónde más le iban a hacer daño para llegar a ese primer gol.



De tanto buscar el gol, el Tolima por poco encuentra un penalti a favor tras una falta a Kevin Pérez, pero tras la revisión del VAR, el juez central decidió que no fue penal, aunque la jugada fue muy justa al caer en el borde del área.



Eso fue un duro golpe para Tolima, aunque continuaron buscando su gol, pero ya no eran muy profundos y el partido terminó igualado sin goles.



Este resultado dejó a Tolima parcialmente líder con 17 puntos, mientras que Bucaramanga se llevó un buen premio que lo deja entre los ocho y con 13 unidades.