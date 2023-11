Deportivo Cali sufrió y en la agonía clasificó a cuadrangulares

Deportivo Cali visitó a Boyacá Chicó en el partido de la última fecha de Liga BetPlay 2023-II y en el estadio La Independencia, el cuadro azucarero tenía la obligación de vencer para clasificar a los cuadrangulares finales.

Al final, Cali no pudo ganarle a Chicó pero el 1-1 sufrido fue suficiente para quedar con 28 puntos y clasificar a las finales del fútbol colombiano.



Pese a que en la previa hubo mucha duda tras denuncias de amaños, ambos equipos salieron a jugar su partido de la manera más seria y no regalaron nada.



Cali era quien tenía la obligación de salir a buscar los tres puntos, pero no tuvieron una ocasión muy clara, por lo menos en el primer tiempo, mientras que Boyacá Chicó fue quien más inquietó el arco para anotar, pero no tuvieron fortuna en la definición.



Aunque el azucarero no pudo marcar en Tunja, los otros resultados se le estaban dando, pero se sentían amenazados por la victoria de Alianza Petrolera a Pereira, pues iban ganando 2-1 en ese momento y los de Jaime de la Pava se veía más en la obligación de ir por la victoria.



Conociendo los resultados tras finalizar el primer tiempo, Deportivo Cali tenía que salir sí o sí en el complemento a encontrar ese resultado, pero el partido no fue muy distinto al de los primeros 45 minutos.



Con el paso de los minutos el Cali intentó y mantuvo la posesión, logrando ir al ataque para sellar su clasificación, pero no encontró una opción clara que los dejara con la ventaja en el marcador.



El ingreso de Teófilo Gutiérrez generó un revolcón en el esquema del Cali y en la primera que tuvo, generó una opción de peligro, pero el arquero Rogerio Caicedo sacó una pelota clara para evitar el gol del azucarero.



Chicó quiso salir de su campo y atacar al Cali, pero no lograron hacer daño, mientras que Cali tuvo un aumento en su nivel, aunque con los otros resultados iguales, la visita se mantenía en los clasificados a cuadrangulares.



Cuando todo parecía que el juego iba a terminar sin goles y Cali iba a clasificar, en el minuto 85 apareció sorpresivamente el gol de Boyacá Chicó, siendo Tamara el que iba sepultando las ilusiones del azucarero.



Sin embargo, cuando el partido iba agonizando, Teófilo Gutiérrez le hizo un pase magistral a Luis Sandoval y el 'Chino' marcó el 1-1 para dejar al azucarero clasificado a cuadrangulares.



Finalmente, el partido quedó empatado 1-1 y Deportivo Cali terminó sellando su clasificación entre los mejores de Colombia, quedando en la octava posición con 28 puntos.