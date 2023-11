Millonarios ganó y mantiene dominio sobre Nacional: se prende ilusión

Atlético Nacional y Millonarios se enfrentaron en uno de los clásicos más importantes del fútbol colombiano y en el estadio Atanasio Girardot, ambos equipos iniciaron el cuadrangular B, en el que buscaban tres puntos para empezar a sacar ventajas, pero al final, fue el embajador el que terminó ganando por la mínima diferencia y pegar primero en el arranque de las finales.



El partido entre ambos comenzó bastante movido en el que Millonarios terminó pegando primero antes de la media hora de juego.



En el minuto 20 Millonarios tuvo una buena jugada colectiva y el capitán David Macalister Silva fue el encargado de filtrar un balón a su compañero Daniel Cataño, quien ante la salida de Kevin Mier y la presión de la defensa verdolaga, logró definir para poner el 1-0 en el Atanasio Girardot.



El gol de Cataño generó más confianza en Millonarios, que supo manejar el resultado y no dejó a Nacional llegar mucho al arco de Álvaro Montero.



Sin embargo, sobre el minuto 37 apareció una jugada discutida en la que Juan Carlos Pereira puso el brazo y el juez Nicolás Gallo no decretó infracción, aunque no fue sancionada porque le pegó en el hombro y no es sancionable en esa zona del cuerpo.



Con el resultado a su favor, Millonarios se fue al descanso con la victoria parcial y el complemento generó expectativa por la poca diferencia que había entre ambos.



En el segundo tiempo Nacional entró a marcar el empate, pero no encontró una jugada concreta para llegar a la igualdad, pero no estuvieron finos en el ataque, aunque Dorlan Pabón y Jefferson Duque fueron los que más insistieron.



De igual manera, Millonarios intentó aumentar el marcador e incluso tuvo mejores chances para realizarlo y sobre los minutos finales tuvieron una chance clara con Juan Pereira, quien anotó gol, pero estaba en fuera de lugar y el VAR les dijo no a los embajadores.



Nacional intentó sobre los últimos minutos, pero no encontró las respuestas, aunque sobre en el minuto de adición Eric Ramírez fue recursivo y generó un remate que se estrelló en el palo del arco de Montero. Pudo ser el 1-1, pero la suerte no estuvo del lado del verdolaga.



Al final, el partido terminó a favor de Millonarios y con el 1-0 en el Atanasio Girardot, los dirigidos por Alberto Gamero empiezan a ilusionarse con llegar a una nueva final. Además, el embajador mantiene dominio sobre el verdolaga y sigue sacando buenos resultados en estos enfrentamientos.