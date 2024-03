Bucaramanga dio el golpe: líder y cerca de sellar la clasificación

La Liga BetPlay 2024-I se empezó a poner al día aprovechando la fecha FIFA y Atlético Bucaramanga disputó el aplazado de la fecha 9 contra Águilas Doradas en el estadio Alfonso López, logrando ganar 1-0 que le permite ser el nuevo líder del campeonato.



El partido entre leopardos y dorados prometía debido a la actualidad deportiva de ambos, aunque la responsabilidad recaía más para los dirigidos por Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, quienes luchan por estar entre los ochos mejores.



Sin embargo, desde el inicio el que impuso condiciones fue Bucaramanga, que encontró el gol a los nueve minutos a través de Fabián Sambueza, quien aprovechó su calidad para ejecutar un penalti y terminó enviando el balón al palo izquierdo, siendo imposible para José Contreras.



Ese gol tempranero fue un baldado de agua fría para Águilas, que por más que intentaron el empate, Bucaramanga se mostró sólido en zona defensiva y no le dejó una opción clara.

Para el segundo tiempo el partido no cambió mucho de dinámica y el Bucaramanga fue el que más intentó acercarse con peligro para aumentar el marcador, aunque Águilas tuvo algunas ocasiones a través de Agustín Vuletich y Yéiler Goez, pero no fue suficiente para lograr la igualdad.



Bucaramanga mantuvo su ventaja, pero sobre los últimos 20 minutos consiguió ir de nuevo al ataque, logrando remates por la vía de Aldair Zárate y Fabián Sambueza.



De hecho, Sambueza generó una oportunidad que terminó en gol sobre el minuto 78, al filtrar un balón a Jhon Córdoba, quien definió, pero la jugada fue anulada por fuera de gol.



Pese a ello, los dirigidos por Rafael Dudamel no dejaron de atacar y esos últimos minutos intentaron aumentar su ventaja, mientras que Águilas intentaba salir jugando, pero no fue determinante.



Finalmente, Bucaramanga terminó ganando por la mínima diferencia y llegó a 26 puntos, quedando líderes de la Liga BetPlay, pero también muy cerca de sellar la clasificación a cuadrangulares finales.