América le dio la estocada a Millonarios: ganó y lo eliminó de Liga

América de Cali tenía la misión de empezar a sumar en las últimas fechas del cuadrangular B y frente a Millonarios, el equipo dirigido por Lucas González necesitaba darle una alegría a sus hinchas, quienes no llenaron el estadio Pascual Guerrero, pero los más de 13 mil que asistieron querían ver a su equipo ganar por primera vez en estas finales. Al final, fue victoria escarlata 1-0 y eliminó al embajador.

El partido terminó siendo más para América, quien desde el inicio quisieron ganar, pero Millonarios jugó a lo suyo que fue sostener el balón, llegar cuando podía, pero el juego terminó siendo parejo para ambos equipos.



Si bien el primer tiempo no tuvo muchas llegadas peligrosas, llegó un momento en el que América merecía anotar el primer gol por el partido que estaba proponiendo el equipo de Lucas González.



Pese a ello, el partido terminó igualado a cero goles tras el descanso, pero había alta expectativa por lo que podían proponer ambos equipos, pues la realidad es que ambos necesitaban sumar una victoria.



Sin embargo, América logró dar un gran golpe con minutos jugados del segundo tiempo y el encargado de anotar fue el goleador Adrián Ramos, quien supo aprovechar una asistencia de Esneyder Mena, logrando darle un mazazo a los de Alberto Gamero.



A partir de allí, Millonarios no reaccionó y no encontró la fórmula para llegar al gol del empate, mientras que América se sintió con más confianza y no le dejó muchos espacios al cuadro embajador.



Con el paso de los minutos, el equipo escarlata se hizo fuerte defensivamente, mientras que Millonarios intentó por la pelota quieta y centros al área para lograr el empate, pero no tuvieron una chance clara que rompiera el arco de Jorge Soto.



Sobre el minuto 80 la situación más clara que tuvo Millonarios fue un tiro libre que cobró Leonardo Castro, pero el balón pasó muy cerca del lado izquierdo de Jorge Soto.



Más allá que el azul aumentó su intensidad en la recta final, finalmente, el partido terminó a favor de América 1-0 y ese resultado significó la primera victoria de Lucas González en los cuadrangulares de Liga BetPlay 2023-II, pero también sirvió para eliminar a Millonarios de la posibilidad de ir a la gran final.