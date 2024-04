América goleó a la suplencia de Junior y se aferra a la clasificación

América de Cali no tiene mañana y está obligado a ganar sí o sí la mayor parte de juegos que le quedan y contra el vigente campeón Junior, tenían el objetivo de sumar tres puntos en la fecha 15 de Liga BetPlay 2024-I, además, aprovechando que Arturo Reyes puso suplencia por compromisos en Libertadores.

Eso motivó a América y desde un inicio salió a ganar, logrando pegar primero en el marcador y después aumentar la ventaja antes de finalizar el primer tiempo, pero en el complemento selló una goleada impecable.



Aunque la igualdad persistió más de 20 minutos, en el 35 apareció el argentino Rodrigo Holgado, quien consiguió rematar con la derecha desde el centro del área y aprovechar así el pase de Edwin Velasco.



Ese gol fue crucial, debido a que Junior se desconcentró y el resultado se empezó a visualizar, pues los dirigidos por César Farías se impusieron en el 45+2 a través de Edwar López, quien definió por un costado del arquero Jefferson Martínez y el marcador fue 2-0.



Con más tranquilidad, los de Farías manejaron el partido en el complemento y Junior nunca encontró la fórmula para hacerles daño, mientras que las ganas de los jugadores del América se estaban sintiendo y eso fortaleció la confianza para poder dar un golpe de autoridad.



Cuando el marcador no se movía, sobre después del minuto 70 llegaron dos goles que certificaron una goleada que llevó a Junior ver el infierno.



Daniel Bocanegra en el 76’ apareció con un soberbio golazo de tiro libre que no supo atajar el arquero Martínez, quien, aunque intentó tirarse, no llegó nunca a ese balón que entró perfecto y generó locura en el Pascual.



Ese gol incendió el ambiente y un minuto después Cristian Barrios fue el encargado de ponerle la cereza en el pastel, a una noche importante que vivió el América. 4-0 y la ilusión de clasificar encendió la mechita.



Aunque la diferencia era abismal, Junior quiso por todos los lados y esa insistencia hizo que generaran acciones peligrosas al menos para descontar, pero al frente apareció Joel Graterol para salvar y en el tiempo de adición Steven Rodríguez la estrelló contra el palo, aunque previamente hubo una mano de Bocanegra y el árbitro sancionó penalti para el tiburón.



El encargado de cobrar el penalti fue Marco Pérez, quien le dio el gol de la honra a Junior y ahí acabó el partido en el Pascual Guerrero, en un juego que tuvo muchas emociones durante todo el juego.



Esta victoria deja a América con ilusión de clasificar al sumar 22 puntos y quedar parcialmente en el octavo lugar, mientras que Junior quedó con 24 unidades.