América se quedó sin punto invisible: Bucaramanga le cortó racha

América de Cali tenía la misión de quedar cabeza de grupo en los cuadrangulares y contra Atlético Bucaramanga el escarlata quería esa privilegiada posición que le diera ese anhelado punto invisible. Finalmente, los leopardos derrotaron a los diablos 1-2 en el Pascual Guerrero.

Los dirigidos por Lucas González no encontraron rápido la fórmula y los leopardos aguantaron bien el partido y solo hasta el minuto 41 el equipo escarlata logró abrir el marcador.



La ilusión del punto invisible llegó a través de Esneyder Mena, quien definió bien frente al arquero Cristopher Valera, que nada pudo hacer para evitar el primero del América.



Sin embargo, el Bucaramanga no quería regalar nada y logró el empate con Jhon Córdoba, quien remató con la izquierda desde muy cerca a la escuadra para poner el 1-1 antes de irse al descanso.





Al América le costó mucho descifrar el juego de Bucaramanga y en el segundo tiempo tampoco logró su mejor versión para ganar el partido, aunque tuvieron chances para lograr la ventaja en el marcador.



En el minuto 64 el América tuvo una opción a través de un penalti y el encargado de cobrar fue Facundo Suárez, pero terminó cobrando mal y desperdició una ocasión inmejorable de anotar el segundo de su equipo.



La intensidad de América continuó y diez minutos después el mismo Facundo Suárez, quien pudo tener su revancha, pero el balón se estrelló en el palo y confirmó que no era la noche del argentino.



El partido se fue consumando y el América tan solo tenía que anotar un gol para ganar la segunda posición, pero no logró encontrar esa anotación que los dejara con ese lugar privilegiado, pero no encontraron la fórmula para ganar.



El que sí encontró el gol fue el Bucaramanga, que sobre el minuto 83 llegó el defensor Carlos Henao para marcar con un soberbio cabezazo y cortarle una racha al América de 14 partidos sin perder.



Con esa derrota de América 1-2, quedaron con 37 puntos y fue superado por los 39 del Medellín y terminó quedándose con la tercera posición de Liga.