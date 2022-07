Santa Fe no mantuvo la ventaja: empate con Águilas sobre el final

Santa Fe y Águilas protagonizaron un duelo interesante, con intensidad en el juego. Cuatro goles para la cuenta. Los bogotanos ya festejaban un triunfo trabajado, pero, un suspiro en la última jugada del partido no les permitió llevarse los tres puntos. Marco Pérez fue el verdugo para el empate a dos tantos en Rionegro.

El inicio de partido dejó ver un poco incómodo a Santa Fe, que buscaba darle trámite a la esférica, saliendo con ella al piso desde atrás. Sin embargo, el esquema plantado por Álvarez, tapanco la salida por las bandas y acumulando varios hombres en la mitad de la cancha. Esto, le permitió también a Águilas Doradas buscar el ataque, para llegar a generar peligro en el arco de Castellanos.



En una salida de Santa Fe, los locales lograron interceptar la esférica, para retomar la pelota y aprovechar el mal posicionamiento en el retroceso por la banda izquierda, centro de costado para que Marco Pérez, al minuto 15, anotara el primer gol del duelo, de cabeza, cambiándole el palo a Castellanos, que poco pudo hacer.



Ante la desventaja, Arias buscó mover un poco el tablero, dándole mayor libertad en la mitad de la cacha a jugadores como Moreno y Herrera, para proyectarse en la zona dos de la cancha. Un centro de este costado, terminó en el cabezazo de Morelo, al minuto 22’, decretando el empate en el partido, con asistencia de Neyder Moreno.



El mismo volante antioqueño sacó un remate de media distancia, con desvío en un defensor de Águilas, sobre el minuto 43’ para darle vuelta al marcador.



El inicio del segundo tiempo fue, de entrada, para Águilas, buscando con hombres como Flores, Vásquez y Contreras. Sin embargo, la visita no duró mucho en retomar la posesión de la esférica. Al minuto 55’ Morelo marcaba el segundo de su cuenta y el tercero. Sin embargo, desde el VOR llamaron al central Vergara, para revisar la acción, por supuesta falta sobre el portero Valencia. Luego de llamado y revisión en el RRA, el árbitro decidió anular el tanto, con polémica.



Águilas buscó entrometerse en el terreno de Santa Fe, robándole, por pasajes, la posesión de la esférica. La efectividad no estuvo de su lado, además, no tener claridad en la zona tres del campo no les permitió para conseguir el empate. Asimismo, los de Arias tampoco procuraron mucho por adelantar líneas, mantener la zona defensiva compacta y un bloque medio bajo, fue la labor indicada.



Momento para rotar y buscar alternativas. Arias dejó algunos minutos para jugadores como Geisson Perea y Jeferson Rivas. Los minutos finales mostraron poco, cada uno con su propuesta; el desespero de Águilas, para buscar la igualdad y el trámite de Santa Fe, para sacar el resultado y con el marcador a su favor.



Toda la emoción quedó para el minuto 96, salida por la banda. Flores asistió a Marco Pérez, que anotó el tanto de la paridad, que dejó un sinsabor en los leones, especialmente en Alfredo Arias.



Con el resultado, los cardenales llegaron a dos unidades. Enfrentarán a Cortuluá, el próximo domingo 17 de julio.