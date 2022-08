Equidad y América no se hicieron daño: empate sin goles en El Campín

La Equidad y América de Cali empataron 0-0 por la séptima jornada del segundo semestre de la liga colombiana, en el estadio Nemesio Camacho Él Campín de Bogotá, con un marco casi totalmente rojo de público americano. En el cual cada equipo tuvo su tiempo, pero no lograron concretar las opciones.

En los primeros minutos del juego ambos equipos buscaron inquietar las áreas contrarias, pero posteriormente el local fue creciendo, recuperando el balón con una presión alta y teniendo aproximaciones importantes con remates de Amaury Torralvo y Pablo Sabbag, exigiendo en la segunda a Joel Graterol.



Después de los 15 minutos, los americanos fueron saliendo de esa presión y ganaron unos metros del campo, pero sin ser determinantes en la parte ofensiva; mientras que los aseguradores intentaban volver atacar al contragolpe, teniendo un par de ocasiones más.



A parte de las opciones con remates de larga distancia, América pudo llegar al arco contrario con una buena secuencia de pases, pero Gianfranco Peña no logró concretarla. Luego, Equidad volvió a acercarse con Sabbag, pero faltó más claridad en las intermediaciones del área, la más destacada con un remate de tiro libre que detuvo Graterol.



Para el segundo tiempo se mantuvieron las mismas intenciones y la visita tuvo más espacios en el frente de ataque, especialmente con la aparición de Adrián Ramos. La primera con una corrida larga por el sector derecho asistió al área, pero no había nadie en el segundo sector. Posteriormente fue con un disparó de media distancia, pero se fue por arriba del arco.



Los dirigidos por Alexandre Guimaraes continuaban generando peligró y los de Alexis García procuraban mantener el orden en la defensa, dejando de aproximarse al área de Graterol. Segundos después, la mechita hizo el primer cambio, entró Juan David Pérez por Daniel Hernández.



Al minuto 63, en un avance ofensivo, jugaron entre Ramos, Deiner Quiñones y Esneyder Mena, asistiendo en el área a Peña, pero el joven delantero no alcanzó a empujar el balón.



Luego siguieron llegando los cambios, en los aseguradores entraron Duvier Riascos y Carlos Mario Arboleda por Sabbag y David Camacho. En los rojos Daniel Quiñones y Iago Falque por Peña y Quiñones. Al final, ambos equipos no pudieron encontrar el arco contrario para marcar y terminó con empate sin goles.



En la siguiente jornada de la Liga II-2022, La Equidad visitará al Deportes Tolima y el América de Cali recibirá al Junior de Barranquilla.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15