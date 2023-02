¿Antes callaron? Apuntan a clubes por lío de barras bravas a El Campín

La reacción fue de todo menos de la armonía y la unión que se pretendía: el regreso de las llamadas barras bravas al estadio El Campín generó mucha molestia en los clubes que usan el escenario y en no pocos aficionados, que se sentían aliviados de ir con sus familias a apoyar a sus equipos.

"Solamente en partidos muy especiales habría que ubicar en una lateral a la barra visitante y Comandos y Blue Rain tendrían que compartir tribuna otra vez. Por un lado, impide los visitantes, pues no hay dónde ubicarlos, y segundo, se pierde una tribuna diseñada por el IDRD para niños, con baños de niños y asientos de niños. Esto es un poco dar una marcha atrás. Un principio básico de convivencia entre aficionados del mismo equipo es que puedan compartir juntas y no tengan que ser separadas", lamento Enrique Camacho, presidente de Millonarios, en charla con El Tiempo.



Sin embargo, la Secretaría de Gobierno, que ha dicho que la idea es compartir espacios sin importar el color de las camisetas, defiende su decisión: "Una cosa es rivales entendidos como enemigos. No entendemos las hinchadas en ese sentido. Otra cosa es entender los contextos, dar seguridad y trabajar en la convivencia. En el mundo se han sacado a los criminales de los estadios, no a las barras organizadas. Eso es lo que siempre debemos hacer: aislar a los violentos y judicializarlos. Los hinchas no son criminales, independientemente de la tribuna a la que asistan. Los criminales a la cárcel, los hinchas al estadio. Nosotros impulsamos la convivencia y sacamos a los violentos del fútbol", dijo Felipe Jiménez.



"Yo he mismo he propiciado sanciones a hinchadas por impulsar hechos violentos en los estadios: la hinchada de Nacional no ha podido entrar a El Campin en más de 12 meses, la del Cali no puede entrar por 12 meses, la de Bucaramanga por seis fechas; la de América, por tiempo indefinido, no puede entrar elementos de animación. Hemos diseñado puestos de control: a la entrada de Bogotá, bus con armas, navajas o palos, bus que se devuelve. Tenemos una mesa con Fiscalia para sacar adelante los casos de hechos de intolerancia en las calles y judicializar a los violentos", añadió.



¿Sabían y solo ahora se quejan?



La decisión se anunció en las últimas horas, pero, según Jiménez, se viene trabajando hace mucho tiempo incluso con los clubes Millonarios y Santa Fe, que hacen uso del estadio: "​Fue la Comisión en conjunto con los equipos de Bogotá en reuniones sostenidas el 25 de enero y 9 de febrero quienes aprobaron estas acciones.

Todas las decisiones que se toman en relación con el fútbol profesional obedecen no solamente a las obligaciones funcionales que la ley 1270 establece para las comisiones Locales de fútbol, si no al interés general prioritario con miras a prevenir hechos lamentables y construir seguridad y convivencia mas allá de los estadios", dijo.



.El tema que evidenció Millonarios respecto de la presencia de familias, que inclusive entrar a los partidos con boletas económicas y en 2x1 (un niño y un adulto) se trató en las reuniones y el azul no se opuso, dijo la Secretaría de Gobierno.



Para Santa Fe, en contraste, no hay problemas de enfrentamientos de barras propias, con lo cual la presencia de todos es armónica. Inclusive las hinchadas visitantes han hecho presencia en sus partidos sin inconvenientes, por lo cual, en esa reuniones con el gobierno distrital, no habrían tenido ninguna objeción.

Entonces, ¿hubo reacción tardía de los afectados por el plan de las autoridades? Por ahora, hasta no ver el plan en acción, solo ha dudas. Hay que ver si el acto de fe que es el regreso de estos barristas, responsables de enfrentamientos y agresiones en el pasado, no termina siendo un problema más.