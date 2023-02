Polémica por regreso de barras bravas a El Campín: ¿y las familias?

Una polémica decisión han tomado las autoridades de Bogotá con respecto a la presencia de las llamadas barras bravas en el estadio El Campín.

El Secretario de Gobierno de Bogotá, Felipe Jiménez, confirmó que los barristas volverán a ocupar la tribuna norte, espacio que se había diseñado para presencia de familias, en cumplimiento de un plan piloto que se adelanta desde el año pasado.



"Para nuestro gobierno no hay hinchadas rivales: podemos compartir espacios en los estadios, independientemente la camisa que portemos. Este año, tal y como se ha hecho en muchos años, las tribunas lateral sur y norte son las que, al tener la mejor infraestructura y mejores condiciones de seguridad, albergaran las barras populares de equipos bogotanos y equipos visitantes", dijo el funcionario en declaraciones a El Tiempo.



"Cada partido tiene su complejidad diferente y riesgo específico y es en la Comisión de Fútbol donde se definen todas las características de acomodación y de logística respectiva. En algunos casos, los mismos equipos prefieren no aprobar hinchada visitante; en otros, hay barras sancionadas a nivel nacional o local. Cada partido tiene su propia logística", explicó.



Sin embargo, para los propios clubes la medida parece más un retroceso, Enrique Camacho, presidente de Millonarios, declaró a El Tiempo que se perderá un espacio vital para quienes van con menores de edad al escenario deportivo.



"Para mí lo más importante de esto es que, al estar ocupando los extremos del estadio, que es donde el protocolo ha definido que se ubiquen las barras bravas o barras populares, no habría dónde ubicar las barras visitantes, porque las otras tribunas deben ser de carácter general y no con barras de esta naturaleza. Solamente en partidos muy especiales habría que ubicar en una lateral a la barra visitante y Comandos y Blue Rain tendrían que compartir tribuna otra vez. Por un lado, impide los visitantes, pues no hay dónde ubicarlos, y segundo, se pierde una tribuna diseñada por el IDRD para niños, con baños de niños y asientos de niños. Esto es un poco dar una marcha atrás. Un principio básico de convivencia entre aficionados del mismo equipo es que puedan compartir juntas y no tengan que ser separadas".