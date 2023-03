¿Quién lo seducirá? Gio Moreno, entre Libertadores, descenso y dinero

Giovanni Moreno está en China, resolviendo asuntos financieros en el país donde desarrolló buena parte de su carrera, pero está listo para regresar a la Liga Betplay.

Tras coronarse campeón en su regreso a Atlético Nacional pero despedirse en medio de la polémica por su férrea defensa al entonces DT Hernán 'Arriero' Herrera, habría ya varios equipos interesados en repatriarlo, sabiendo que no es un jugador económico pero que vale lo que pesa a la hora de la competencia.

​

​Concretamente, según informó el periodista Pipe Sierra en Win Sports, hay tres equipos que le habrían hecho llegar ofertas, cada uno con una motivación particular.

​

La primera, que en el papel suena más atractiva, sería la del Deportivo Pereira, que le garantiza Copa Libertadores. A su favor está su gran relación con el DT campeón Alejandro Restrepo, pero también la necesidad de un jugador en su posición tras la delicada lesión de Yesus Cabrera.



Además, el club acaba de superar el problema legal que comprometía su permanencia en Liga y el futuro se plantea más despejado. Sin embargo, se trata de un jugador costoso que requerirá un esfuerzo económico importante, y además a sus 36 años es difícil pensar en contratos prolongados o posibles transferencias para recuperar inversión.

☀☕ ¡Al volante Giovanni Moreno los buscarían tres equipos del fútbol colombiano, los cuales serían Once Caldas, Pereira y Junior!#PrimerToque pic.twitter.com/UIYHfSXZfF — Win Sports TV (@WinSportsTV) March 21, 2023

Otro gran interesado sería justamente el equipo donde está el 'Arriero' Herrera actualmente, el Once Caldas. La gran relación entre ambos podría acercarlo, justo ahora que el equipo manizaleño necesita hombres con experiencia para su pelea por la permanencia. Eso, justamente, es lo que complica la opción pues esa presión no resulta tan atractiva para un jugador mayor como Moreno y aparte está Sherman Cárdenas, lo que haría difícil el manejo interno.



Un tercer interesado, según la fuente, sería Atlético Junior, el nuevo equipo de Hernán 'Bolillo' Gómez, otro de gran relación con el veterano delantero. Eso garantizaría un aterrizaje amable, pero la verdad es que el plantel cuenta con muchas alternativas en ataque e integrarlo no parecería una tarea tan sencilla. Juntarlo con Juan Fernando Quintero es muy atractivo, en lo deportivo y lo comercial, pero ponerlo en práctica en la cancha requerirá muchos ajustes.