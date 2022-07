¿Giovanni Moreno seguirá en el FPC? Conozca las opciones que maneja

Giovanni Moreno no continuará en Atlético Nacional y mientras la polémica por su salida continúa, el jugador empieza a estudiar opciones para fichar antes del cierre del mercado. 'Gio' quiere seguir jugando y dice que se siente entero para hacerlo.



El volante ofensivo, de 36 años, regresó al FPC para cumplir su sueño de salir campeón con los verdolagas y lo consiguió en la Liga 2022-I. Sin embargo, esa historia no tuvo final feliz. Ahora, el antioqueño solo espera encontrar donde continuar su carrera, y se rumora que las opciones en el fútbol chino, donde jugó por diez años con el Shanghai Shenhua, se mantienen vigentes.

Según contó Julián Capera, periodista de ESPN y columnista de FUTBOLRED, el jugador antioqueño "fue ofrecido a un par de equipos argentinos antes del cierre del libro de pases. Por tiempos era complicado. Tiene además opción de regresar a la Superliga China donde disputó diez temporadas".



Ahora bien, las opciones en el fútbol argentino son casi nulas puesto que este lunes 11, a las 8:00 pm (hora local), se cerrará el periodo de inscripciones, el cual está abierto desde el mes de mayo. Pese a ello, hay una posibilidad y es que el club que se llegue a interesar en 'Gio' haga alguna transferencia al exterior, pues solo así podrá sustituirlo hasta el 8 de agosto. De no pasar de este modo, no tendrá otro remedio que echarle un vistazo al fútbol chino.



En las últimas horas también se ha mencionado la posibilidad de ver a 'Gio' Moreno como rojiblanco. Todo se dio por unas declaraciones suyas al líder de la barra Los del Sur, Andrés Felipe Muñoz. "Espero que si voy al Junior, la gente no me crucifique, porque saben lo que los quiero, lo que hice para volver. No lo hago por demostrar, que entiendan que podía seguir compitiendo. Me siento en un gran nivel", mencionó el jugador.