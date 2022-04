Giovanni Moreno disfruta del buen momento con Atlético Nacional

Atlético Nacional recuperó el rumbo ganador y prácticamente liquidó la serie de octavos de final de Copa Colombia contra Once Caldas. Giovanni Moreno es una de las piezas claves del equipo, donde con sus goles y asistencias, ayuda para que, en conjunto, los verdolagas sigan mostrando un gran juego.

“Estoy contento por el presente, como está el equipo, encontramos una idea de juego y de eso se trata. Hay que disfrutar los momentos buenos. Todo viene de la mano, el trabajo, la confianza, la continuidad, eso suma y aporta para conseguir los resultados. El campo estuvo difícil, logramos concretar rápidamente, lo importante es el equipo, es un trabajo de todos y eso hace que nos vaya mejor”, remarcó ‘Gio’ al término del partido de Copa.



Además, el atacante comentó que "todo va de la mano con el trabajo, la confianza y el respeto del grupo. Me recibieron muy bien, encajé en un grupo que venía trabajando y la experiencia da frutos en estos momentos".



Sobre el nivel del equipo, ‘Gio’ señaló que "nuestro presente se debe a la nómina que tenemos, los jugadores lesionados están regresando y la competencia es exigente. Cuando no hay competencia se relaja el grupo, pero acá el que entra lo hace muy bien y eso se debe a esa competencia interna y el trabajo. Trabajando es la única forma de conseguir las cosas".



En lo personal, el jugador dijo que "la forma del sacrificio no se ve mucho en el campo, pero obedece a la manera de jugar. La gente piensa que jugamos con un volante de marca, pero todo el equipo tiene la obligación de correr y ayudarle a Sebastián Gómez. Si todos estamos para el mismo lado, eso contagia".



Finalmente, Moreno confía en que la competencia interna va a ser más difícil, con el regreso de jugadores que estaban lesionados o quienes están en algún bajón deportivo, repuntarán. "Con el pasar de los partidos, iremos contagiando a los compañeros, cuando uno ve al equipo en una sintonía y eso va contagiando. Sabemos la calidad de Jarlan y seguro lo vamos a disfrutar en lo que se viene".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8