Giovanni Moreno le puso fecha a su retiro y quiere hacerlo por lo alto

Atlético Nacional buscará recuperar el buen juego y los resultados en los cuadrangulares finales, Giovanni Moreno es una de las fichas claves que tiene el conjunto antioqueño para bordar en su escudo la estrella 17, título que ha sido esquivo desde hace cinco años. A propósito del jugador segoviano, ya tendría en mente la fecha de su retiro para el mes de junio y desea hacerlo por la puerta grande, siendo campeón de Liga.

“El retiro ideal para mí sería ahora en junio saliendo campeones, sería la cereza al pastel. Poderme ir como lo soñé, cumplir ese sueño de ser campeón con Nacional que nunca se me dio. Lo más importante es el ahora, y yo ya había contemplado eso. Me han preguntado que no vamos a tener a vacaciones, yo salgo campeón y me voy de vacaciones de por vida (risas), es lo que tengo en la cabeza, pienso en el ahora y ojalá se pueda dar ese logro. No pienso en la próxima temporada, ni en la Copa Libertadores, pienso en solo salir campeón ahora y descansar ya”, indicó Moreno en conferencia de prensa.

Con 35 años, ‘Gio’ regresó al fútbol colombiano tras una década jugando en el fútbol chino, donde conquistó en dos ocasiones la Copa de China con el Shanghai Shenhua. El jugador tiene contrato con el equipo verdolaga hasta finales de este semestre y para él, sería el mejor broche de oro a una carrera deportiva exitosa.

"En lo personal me siento muy contento. Mi comienzo fue muy acelerado, pero la gente notó esa entrega y me brinda ese cariño. Uno quiere devolver ese cariño en la cancha y ojalá podamos conseguir el objetivo que todos queremos", agregó el ex Envigado quien suma este semestre 10 partidos disputados entre Liga, Copa Colombia y Copa Libertadores, donde anotó dos goles.

Finalmente, el jugador señaló que "quiero estar bien y dar lo mejor. El apoyo es importante para todos, especialmente cuando la gente está en la cancha. Es entendible la exigencia de la gente, queremos hacer una gran fase de finales, que nos apoyen y lo que viene es lo que cuenta".

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8