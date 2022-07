¿Giovanni Moreno a Nacional? La realidad dista mucho del deseo general

Tras poco menos de un mes en que Atlético Nacional se consagró campeón de la Liga I-2022, en el conjunto verdolaga pasaron muchas cosas y la armonía que había entre hinchada, directivos y jugadores ha venido en declive, sumado a que el momento deportivo no es el mejor, tras haber disputado tres fechas de la Liga II-2022.

La no renovación del contrato de Giovanni Moreno, fue el detonante para que los hinchas protestaran contra los directivos del equipo verdolaga. El mercado de pases no fue el mejor, salieron cuatro jugadores: Hayen Palacios, Baldomero Perlaza, Giovanni Moreno y Felipe Aguilar, solo llegó en la ventana de jugadores con contrato Felipe Román y de aquí hasta la segunda semana de agosto, el club tendría la posibilidad de fichar jugadores libres que podrían actuar a partir del próximo mes.



Según el programa ‘VBar de Caracol Radio’ del martes 19 de julio, habría una posibilidad que ‘Gio’ regresara a vestirse de verde. “Personas cercanas a Atlético Nacional y a Giovanni Moreno buscarán un acercamiento entre el jugador y el club para que pueda regresar a la institución en esta temporada”, precisaron en sus redes sociales.



Sin embargo, FUTBOLRED habló con fuentes cercanas al equipo verdolaga, quienes negaron algún tipo de acercamiento entre el jugador antioqueño con el club. Tampoco la han considerado.



Por otro lado, y tras de no darse su llegada a Junior, Giovanni Moreno tendría una oferta de Envigado Fútbol Club para este semestre. Según el técnico Alberto Suárez, indicó que “esta es su casa, lo amamos, la puerta está abierta para cuando quiera venir y estar el tiempo que quiera. Estaríamos muy felices de contar con él, Giovanni Moreno es un ejemplo como jugador y como persona que nos ayudaría al crecimiento de nuestros jugadores, lo estamos esperando, es un gran ser humano, tiene un potencial deportivo y con su sencillez, se comporta como cualquier muchacho, le ofrecí la capitanía y que ponga toda su experiencia y sea feliz acá”.



Lo cierto es que un regreso de Giovanni Moreno a Nacional estaría más lejos de la realidad y no pasaría más que un deseo de los hinchas en volverlo a ver con el dorsal 70. El ‘mago’ tuvo su última función en Ibagué y los pocos verdolagas que estuvieron en el Manuel Murillo Toro se dieron el lujo de verlo irse por la puerta grande, como campeón.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8