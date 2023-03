Harold Rivera consoló a jugador del Cali que salió llorando del Campín

Jorge Luis Pinto ya advertía en la rueda de prensa que Deportivo Cali estaba "golpeado" tras la nueva caída, esta vez a manos de Santa Fe. La situación cada vez es más compleja pues no solo son coleros de la Liga, sino que además están penando en zona de descenso.



Es tal la impotencia y el desespero en el azucarero que el jugador Germán Mera, uno de los veteranos del equipo, salió descompuesto y en medio de las lágrimas tras la derrota. Así lo reveló el técnico Harold Rivera, de Santa Fe, quien contó que le dio unas palabras de aliento y dejó como anécdota su situación.

"Me conmovió ahorita ver a Mera que salió llorando de la cancha y es duro. Inclusive le decía que las rachas son pasajeras y que mirara cómo me tocó a mi. Al final somos personas públicas y nos exponemos, pero hay que tener la cabeza bien puesta", contó el entrenador.



¿Cómo marcha la tabla del descenso en 2023?



20. Unión Magdalena - 1,00

19. Alianza Petrolera - 1,09

18. Atlético Huila - 1,11

17. Once Caldas - 1,16

16. Deportivo Cali - 1,18