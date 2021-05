¿Volver a Colombia? Germán Cano revela los dos clubes que lo buscaron

Germán Cano dejó huella en el fútbol colombiano por sus goles, luego de vestir las camisetas del Deportivo Pereira e Independiente Medellín, este último, el club que de sus amores en el FPC y con el que conquistó una Copa Colombia.

Con buen presente en Vasco Da Gama, de Brasil, el goleador argentino habló con DirecTV Sports y reveló los dos clubes colombianos que lo buscaron para efectuar su regreso al balompié nacional en donde se consagró como el máximo artillero en la historia del DIM.



“En su momento Nacional me quiso tener. De Junior también recibí una propuesta y me dieron a elegir hasta el salario", dijo el ariete que alcanzó la cifra de 30 goles en Brasil.



Asimismo, Cano le restó importancia a las ofertas y dejó claro que la única razón para regresar a Colombia es para volverse a poner la camiseta del poderoso, ya que es el 'equipo que dio todo por él'.



"Yo soy una persona de muchísimo respeto y de palabra. En su momento dije que si volvía a Colombia, volvía al Medellín... volver a ese equipo que prácticamente di todo por ellos y ellos por mí y ahora me mantengo con esa”, finalizó.