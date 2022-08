‘El entrenador solo no puede’: duro dardo de Pelusso a Santa Fe

Gerardo Pelusso es palabra autorizada en Independiente Santa Fe. De la mano del experimentado entrenador uruguayo, el cuadro cardenal consiguió el título más importante de su historia: la Copa Sudamericana.



Ya retirada de los banquillos técnicos, el nacido en Florida habló con Win Sports sobre la regular actualidad del equipo que dirigió entre 2015 y 2016.

“No es el mismo club que yo conocí en 2010, es otro club. Aquel Santa Fe estaba manejado de otra manera, tenía un presidente como César Pastrana, que para mí era un maestro con los equipos. Ahí no solo tuvimos la suerte de ganar nosotros, ganaron muchas personas más. Eso no pasa hoy en Santa Fe”, analizó el uruguayo.



Bajo la presidencia de Eduardo Méndez los éxitos deportivos bajaron considerablemente y el manejo administrativo (fichajes) se ha basado en la austeridad. Dichos aspectos son los que tienen a la hinchada absolutamente molesta con la dirigencia.

​En cuanto al grupo para este segundo semestre, Pelusso fue sincero: “Yo lo veo a la deriva, no lo veo bien, tiene un gran entrenador como Alfredo Arias, pero el entrenador solo no hace buena campaña, lo digo con dolor, pero no he visto bien a Santa Fe”.



Vale recordar que en el primer semestre, los bogotanos terminaron en la décima casilla con 27 unidades, a tan solo dos de la clasificación a cuadrangulares. En Copa BetPlay fueron eliminados en octavos de final por Junior de Barranquilla y en este segundo semestre liguero van décimos con seis puntos de 15 posibles.