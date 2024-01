Gerard Piqué sorprende al mundo: anunció regreso a las canchas

Nuevo año y propósitos nuevos y eso es lo que se planteó el exdefensor del Barcelona, Gerard Piqué, quien confirmó que volverá a estar en una cancha de fútbol.

El catalán había tomado la decisión de dejar de ser futbolista en 2023 y desde entonces se había dedicado a ser el presidente de la Kings League, torneo que ha revolucionado el deporte rey en España, pero al parecer eso no lo llena mucho y dejó claro en sus redesque extraña el fútbol, pero esta vez volverá como entrenador.



“Es un nuevo año y después de pensarlo detenidamente he decidido volver al fútbol. Lo echo mucho de menos. Esta vez no será como jugador. Será como entrenador. Compartiré más detalles al final de la semana”, mencionó Piqué en su red social de ‘X’.



​De esta manera, Piqué tomará un nuevo giro en su vida profesional y dejó a la expectativa en qué equipo iniciará su carrera como director técnico, aunque habrá que esperar si esa decisión está relacionada con la Kings League.



Cabe mencionar que entre los proyectos que tiene ejecutados tras el retiro, es que es máximo accionista del Andorra, equipo de la segunda división del fútbol español, pero tal vez la era como empresario le está agotando y quiere volver a sentir la acción dentro del campo.