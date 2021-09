‘No tenemos techo, hay que seguir buscando mejorar‘: Geisson Perea

Una nueva semana de trabajos afronta Atlético Nacional de cara al compromiso del próximo sábado contra Deportivo Pereira, por la fecha 12 en la Liga II-2021. Geisson Perea es uno de los hombres referentes en el equipo verdolaga, el zaguero ha tenido continuidad y poco a poco muestra su liderazgo dentro y fuera de la cancha.





“El partido siguiente es el más importante, venimos haciendo un gran trabajo y con el ímpetu que hemos tenido con el equipo, buscaremos un resultado positivo para mantenernos en la cima de la tabla”, destacó el vallecaucano quien acumula 13 partidos con el equipo entre juegos de Liga y Copa Colombia en este segundo semestre.



En lo personal, Perea explicó algunas claves de su buen momento con el equipo. “Todo ha sido parte de la continuación, las buenas presentaciones, la confianza del cuerpo técnico, de mis compañeros contribuyen a mi buen rendimiento”.



Sobre el liderazgo que tiene en el grupo, Geisson señaló que “el liderazgo se debe gracias a la confianza que el cuerpo técnico y mis compañeros me han brindado. Sin ellos no sería posible, todos han contribuido a lo que uno expresa y siente. Este buen ambiente interno hay que mantenerlo, la idea es seguir priorizando detalles para seguir creciendo”.



Analizando el trasegar del campeonato, el ex Pasto, Once Caldas, entre otros, indicó que “fácil no ha sido el torneo, venimos pasando un buen momento, un gran nivel. Poco a poco vamos corrigiendo falencias, para lograr esa ventaja que tenemos. No tenemos techo, hay que seguir buscando mejorar, sumar puntos y con la mente puesta tanto en la tabla de posiciones como en la reclasificación”.



Además, “siempre van a ser difícil los rivales. Nos levantamos después del golpe que tuvimos el semestre pasado y tenemos la responsabilidad de mantenernos en un buen nivel, el equipo está muy bien y hay que aprovechar el buen momento que estamos pasando”.



Finalmente, el zaguero remarcó que “tenemos los pies en la tierra, sabiendo de las responsabilidades que tenemos. Dentro del grupo hay una competencia muy sana y al que le toque jugar, el que está afuera apoya al grupo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8