Gastón Pezutti analizó el presente del Cali: 'A Teo lo veo fastidioso'

Por estos días, cuando se avecina la octava fecha de la Liga Betplay I-2022 y Deportivo Cali todavía no levanta cabeza, muchos reflexionan sobre lo que puede estar ocurriendo en el equipo de Rafael Dudamel, que pasó de ser el aplaudido campeón de Colombia a ser el colero de la liga, en apenas dos meses. Un cambio del cielo a la tierra y lo peor es que todavía no encuentran el camino.



En Balón Dividido, el exfutbolista argentino Gastón Pezutti analizó la situación del verdiblanco y se refirió al caso específico de Teófilo Gutiérrez, principal referente en la plantilla de Dudamel. Aseguró que se le ve incómodo y que ya no es el mismo del semestre anterior, además que en Deportivo Cali se están dedicando a discutir las acciones arbitrales. ¿Se les olvidó la pelota? Esto dijo el exjugador de Nacional.



"A Teo el semestre pasado lo vi disfrutar. Este semestre desde que arrancó el torneo, aún así con la expulsión, no lo veo disfrutar y lo veo fastidioso no solo con el juego sino con situaciones entre compañeros. Veo a un Cali más preocupado en lo que sanciona el árbitro, a protestar y a pelear, que enfocado en jugar. Todo desde la impotencia", aseguró.



Pezutti también apuntó al cuerpo técnico y al manejo que le está dando al grupo tras la salida de varias piezas claves para este 2022. "Se pueden tener jugadores que se acoplan más tarde o que no cumplen el mismo rol en el funcionamiento de un equipo, pero el cuerpo técnico debe encontrar la forma de hacer lucir a esos jugadores. El error está en querer jugar como se jugó el semestre pasado, pero con otras piezas".