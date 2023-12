Gamero, reflexivo: 'entramos en peleas cuando este equipo no es eso'

Fue más un amago de riña de 90 minutos que un partido inteligente, como estaba previsto. Así lo reconoció Alberto Gamero en la rueda de prensa posterior a la derrota 2-1 que sufrió Millonarios en su visita a Independiente Medellín por la cuarta jornada de los cuadrangulares de Liga Betplay II 2023.

El azul entró en una espiral de 'calentura' y aportó 9 de los 10 amonestados totales del encuentro, recibiendo 7 tarjetas solo en el primer tiempo, un asunto que no tuvo nada que ver con la exigencia propia del duelo.



“Fueron dos tiempos diferentes. El primero entramos en la disputa y las peleas cuando este equipo no es eso. Nos sacaron 7 amarillas. Entramos a los roces y la pelea cuando era un partido intenso de ambos equipos. Nos equivocamos en los penales, pero también tuvimos llegadas. Con cabeza fría se los dije: ‘Quedar con 10 de visitante y contra un equipo como estos no se puede’. Les dije que me excusaran a los que iba a sacar porque seguramente íbamos a quedar con menos jugadores”, explicó Gamero.



“En el segundo tiempo lo manejamos bien. Esto no iba a terminar aquí, nos quedan dos finales. Si hubiéramos ganado tampoco iba a terminar. Ganando nos acercaba a la final, pero quedamos vivos. Tuvimos que manejar las amarillas, opté por eso. A veces uno hace cambios para jugar a la contra y terminamos dominando el partido. Medellín fue un justo ganador en el primer tiempo, pero nosotros merecimos el empate en el segundo”, añadió.



Se refiere a la salida de Steven Vega, Larry Vásquez, Daniel Ruiz y Daniel Cataño por Jorge Arias, Daniel Giraldo, Juan Carlos Pereira y Beckham Castro, todas de un solo tajo tras el descanso.



"Los cambios fueron el 35%, las amarillas eran el 80%. Y tenemos otro partido en tres días. Por eso fueron los cambios. En el segundo tiempo jugamos mejor que en el primero y en el primero teníamos a todos los titulares. Opté por eso. 45 minutos con 7 amarillas era darle ventaja al rival. Nunca lo hago, pero si no los saco a lo mejor terminamos con expulsados. Terminamos con el equipo completo, dignamente y con la moral en alto. Eso nos puede servir para lo que viene contra América”, añadió el DT.



La preocupación del hincha, que ve al equipo aproximarse pero sin hacer suficiente daño, también ocupa a Gamero: “Es un tema que queremos mejorar día a día, la definición, porque nosotros llegamos, de local y de visitante, pero nos ha costado la definición. Es parte mental, toma de decisiones; lo hemos trabajado por personas que ayudan al ser humano en ese aspecto. Queda ese sin sabor de crear opciones y no poder anotar. No es solo en la parte ofensiva, también en la defensiva nos equivocamos. Es fútbol y hay que corregir”, concluyó.