Azules, en vilo: lo que se sabe de lesiones de Giordana y Leo Castro

Millonarios encadenó su cuarta derrota en la Liga Betplay I 2024, esta vez a manos de La Equidad (1-2) y las alarmas saltaron.

Ya para el técnico Alberto Gamero no es tan sencillo explicar la situación: "Creamos opciones de gol: la de Beckham, la de Castro y la de Emerson. Le llegamos un equipo que se defiende muy bien. Hemos intentado con media distancia, con paredes... Estamos haciendo ejercicios de ubicación, los balones siempre se van por arriba. Nos hace falta el jugador individual, así muchas veces se desbaratan los bloques bajos. Nos está haciendo falta eso y lo estamos trabajando. No solamente los duelos ofensivos, también los defensivos”, dijo este sábado en rueda de prensa.



El problema mayor (porque hay cosas más graves que la racha negativa) es que, si bien Leo Castro volvió al gol, se fue lesionado... ¡y su compañero Santiago Giordana también! Es decir, se está trabajando en la definición pero ahora han caído los dos 9, que venían siendo los titulares y ya habían asegurado este año, por ejemplo, la Superliga.



El DT fue prudente pero es muy evidente que los temas físicos en Millonarios ya no son una desafortunada casualidad.



¿Qué dijo de las lesiones de sus delanteros? Hay buenas y malas noticias y una gran incertidumbre. "(Giordana) tiene un dolor en el isquiotibial izquierdo, se le hará resonancia mañana. Según el tacto del médico no es grave, pero hay que hacer resonancia", detalló Gamero.



"Lo de Leonardo Castro es dolor en el abductor derecho, se le hará resonancia mañana o el lunes”, comentó de Castro. Según el Vbar de Caracol, efectivamente lo lo del argentino no sería complejo pero del caucano va a tardar un poco más y es probable que no esté en el partido del domingo contra Patriotas.



De esta manera, el entrenador dispone de Juan Carvajal y Ramiro Brochero para el compromiso de la fecha 11 en Montería.