Gamero dio tranquilidad con lesiones de Silva, Giordana y Castro

Millonarios vive un difícil momento en esta temporada. Los resultados no le salen al equipo de Alberto Gamero y además el plantel se ha debilitado a causa de las lesiones de jugadores claves.



Esto ha hecho que los albiazules hayan perdido cuatro juegos consecutivos y estén fuera de los ocho a falta de nueve jornadas para el final de la campaña regular del semestre.



En días pasados, Millonarios tenía hasta cinco jugadores en la enfermería: Santiago Giordana, Leonardo Castro, Jorge Arias, Óscar Vanegas y Luis Paredes y en el último entrenamiento antes del juego con Jaguares se sumaron Macalister Silva y Danovis Banguero.

Pues bien, Gamero en diálogo con ‘Casa Azul Radio’ confirmó que estos dos últimos jugadores mencionados no estarán disponibles, pero que sus molestias no son nada graves y espera que estén listos para el partido contra Envigado que se jugará el 17 de marzo.



“Macalister en el último partido terminó con una molestia y nos dimos cuenta que tenía una sobrecarga en los isquiotibiales. Silva es un jugador tan profesional que siempre quiere estar y a veces se recupera a medias. Hablamos con él y queremos que esté bien, faltan muchos partidos, Copa Libertadores”, dijo el samario.



Por otro lado, Gamero también dio su parte médico sobre las lesiones de Giordana y Castro y dio tranquilidad asegurando que su ausencia no será larga.



“Lo de Giordana y Castro ya se habló con el departamento médico y no es grave, no es para mucho tiempo, pero para este partido no van a estar”, concluyó.