Gamero blanquea qué busca Millonarios: un arquero, un 9 y un lateral

Millonarios está en el mercado y, por primera vez, con la agresividad que se requiere para buscar todos los títulos posibles en 2024.

Así lo admitió el técnico Alberto Gamero, quien identificó las posiciones que para él son urgentes y celebró: "Desde que estoy en Millonarios, es la primera vez que veo a la junta directiva dispuesta a las contrataciones. Hablamos con los jugadores, pero no se nos ha hecho fácil. Lo que yo siempre he dicho, no quiero traer por traer jugadores, quiero traer unos que nos den una mano y que quieran competir", aseguró en charla con Antena 2.



¿Qué busca exactamente? Primero, un arquero que sería Diego Novoa: "Sí, queríamos tener otro arquero en la plantilla como un poco más de experiencia. El nombre de Novoa es una persona que conoce Bogotá, la altura y es un arquero que nos puede dar una mano en momento determinado", dijo el DT.



Precisamente sobre el tema del arco, Gamero lamentó la salida de Juan Moreno y así la explicó: "El empresario sabía que venía un nuevo arquero y parece que no le gustó, por lo que posiblemente irá a otra parte".



Otro puesto vacante y urgente es el número 9, tras el retiro de Fernando Uribe: "Se está trabajando sobre eso, traeremos un '9'. Nosotros sabemos que en estas finales nos hizo falta gol, entonces estamos buscando algo para complementar el trabajo".



Finalmente, el lateral derecho, puntualmente el caso de Elvis Perlaza, se está trabajando así: "yo quería que se mantuviera en el equipo. Es un jugador que ha tenido errores, pero también muchos aciertos. Si vamos a traer un lateral derecho y hay posibilidades de que Perlaza vaya a otro equipo, se hará".



Sobre la necesidad de defensores centrales como relevo para Vargas y Llinás, de un lateral izquierdo, de algún extremo más, posiciones todas que requieren refuerzos pensando en la Copa Libertadores, no dio más detalles. Como afirma el DT, no quiere cantidad sino calidad.