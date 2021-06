¿Qué hace Gabriel Fuentes en Turquía? ¿Irá a un grande? Aclaran rumor

Gabriel Fuentes terminó su temporada con Atlético Junior y eligió un exótico destino para pasar sus vacaciones: Turquía. ¿Fue casualidad? ¿El viaje para firmar algún contrato?

Las especulaciones se dispararon por una foto del futbolista justamente en ese país y medios locales informaron que Fenerbahce estaría tras sus pasos.



No es la primera vez que se habla de ese país como posible destino del lateral zurdo.

📣 Fenerbahçe, 24 yaşındaki Kolombiyalı sol bek Gabriel Fuentes'i transfer etmek üzere!



Sin embargo, el agente del jugador, Felipe Restrepo, explicó la verdadera razón del viaje: "son solo vacaciones, ahorita no hay ningún tema oficial por él", dijo, en entrevista con Habla Deportes.



Hay consultas y llamadas pero, por ahora, no ha pasado de ahí: "llegó una oferta de un grupo de inversión que tiene varios clubes en Europa, pero lo de Turquía se enfrió hace unos meses. En algún momento traje oferta de Trabzonsport de 2,5 millones por él pero Junior no nos aceptó, así que estamos mirando algo que sea bueno para Gabriel y deje tranquilo al club".



Fuentes tiene contrato por tres años con el club barranquillero, con lo cual la única manera de salir será a través de una negociación: "Junior es el equipo de los amores de él, la ilusión de él como la de cualquier jugador es jugar en Europa y poderse acercar a la selección mayor. ​Hay algunos temas que se han conversado pero sobre la mesa no hay nada", concluyó su agente.