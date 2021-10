Camargo arremete contra Montero y Millos: 'se fue por la misma plata'

La polémica entre Deportes Tolima, Álvaro Montero y Millonarios parece una novela de nunca acabar. El anuncio del arquero de firmar con el equipo bogotano a partir del próximo año, y la factura que le pasó el equipo de Ibagué al dejarlo fuera de la concentración, son apenas señales de la profunda molestia que hay en ambos bandos.

El futbolista confirmó esta semana su cambio de club, situación que produjo un duro comunicado del Tolima, que criticó la manera como se dio todo y el anuncio público en medio de la competencia de la Liga Betplay.



Ahora ha sido el propio duelo del club, Gabriel Camargo, quien se ha ido con todo contra el portero y contra los directivos albiazules.



"El tema de Álvaro Montero es que el todos saben que pasó. Infortunadamente la FIFA permite que 6 meses antes de que finalice un contrato, se puede firmar otro. Montero puede irse, pero hágalo calladamente, a escondidas" dijo Gabriel Carmargo, en diálogo con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'



Dice el directivo que no hubo confirmaciones oficiales de las negociaciones y que el jugador se fue sin una mejoría económica: "Negó que estuviera en conversaciones con Millonarios. Según los chimes, arregló por la misma plata que había hablado con nosotros", explicó.



La molestia más grave, sin embargo, no es con el jugador, a quien en todo caso no están teniendo en cuenta en el Tolima, lo que da la sensación de ser una posible factura por su salida, sino con Millonarios: "Nosotros estábamos convencidos de que Montero se quedaba, pero nos enteramos que estaba firmando contrato en otro lado. Yo no quiero ahondar en esto. Montero es libre, el procedimiento de Millonarios es lo que reprochamos", concluyó.