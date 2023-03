Santa Fe y el futuro de su joya Kevin Mantilla: Europa, la elección

Uno de los grandes ganadores tras el Sudamericano Sub-20 del pasado mes de enero fue Independiente Santa Fe.

El equipo bogotano disfrutó de la exhibición de su defensor, Kevin Mantilla, cuyo talento ya había descubierto en Liga Betplay pero pudo proyectar a nivel internacional gracias a sus prestaciones contra potencias suramericanas como Brasil y Argentina.

​

Su excelente lectura de juego, su habilidad para responder en juego aéreo y a ras de suelo y especialmente su talento para sacar al equipo desde terreno propio, ha hecho que los interesados en sus servicios pululen, como admitía recientemente el propio presidente cardenal, Eduardo Méndez.



Tiene 19 años y es, con ventaja, la gran baza deportiva y económica del club bogotano, que lo formó y ahora está listo para dejarlo salir. El tema es a dónde.

​

Muchas opciones se han ventilado: se habló de Liverpool de Inglaterra, de Vasco Da Gama de Brasil y hasta de la MLS. Pero santa Fe sabe bien lo que tiene y por eso no ha cedido a ofertas que habrían llegado a los 2 millones de dólares.

​

Europa es el destino elegido. La duda es a cuál Liga. Y en las últimas horas hubo dos novedades, un interés que parecía muy interesante pero que al final no se concretó y otro que, con el paso de los días, ha ido tomando mucha fuerza.



En el primer caso, el destino que más le gustaba a Santa Fe y al propio jugador era la Liga de España. Desde allí hubo varios contactos, muchas consultas y un interés evidente, pero lamentablemente la oferta formal no llegó a las oficinas de Bogotá.

​

Y eso dio paso al otro destino que parece el más concreto: Italia. Puntualmente, el Torino, que ya ha enviado documentación y ha levantado la mano formalmente por el zaguero.



“Los granados podrían aprovechar un hueco extracomunitario para intentar cerrar al central de 19 años. Por Mantilla también hay interés de otro club de la Serie A, pero el Torino lo quiere cerrar pronto: en mayo está el Mundial Sub -20. Y el central colombiano está preparado para volver a ser protagonista", había dicho recientemente Tuttomercato.



El Calcio suena bien y Torino parece un aterrizaje tranquilo para un jugador joven. Puede no ser el destino final pero sin duda es una prometedora primera estación. Por ahora avanzan las negociaciones, que esperan cristalizar pronto antes que Mantilla se siga luciendo... y valorizando. Europa sí. Italia, al parecer, también.