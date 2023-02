Todos los que preguntan por Mantilla: ofertas, pretendientes y rumores

Todos los tienen claro: Kevin Mantilla es la joya de la corona en Independiente Santa Fe en estos momentos y es poco el tiempo que le quedaría vistiendo la camiseta cardenal.

El exitoso Sudamericano Sub-20 que disputó recientemente lo puso en la baraja de varios equipos internacionales y, con los compromisos de la Selección Colombia en la preparación del Mundial de Indonesia, es poco, muy poco el tiempo que le quedaría en Bogotá.



Las llamadas no cesan y el propio presidente del club cardenal, Eduardo Méndez, reconoce que es el jugador que más interés despierta. Pero ¿qué hay de realidad y qué de rumor en ese interés?



El dirigente explicó así la primera oferta concreta: “Hubo una llamada de un empresario desde Grecia para un equipo de allá, pero eso fue el lunes a las 3 de la tarde y el martes se cerraba las inscripciones de jugadores. Nos querían poner a correr, saben de las necesidades de club y pensaron que saldríamos corriendo a aceptar la propuesta”, dijo en Blog deportivo de Blu Radio.



Esa opción sería precisamente del AEK Atenas, rival acérrimo del Olympiacos de James Rodríguez, que habría estado muy cerca de la pretensión de 2,5 millones de euros del equipo bogotano, pero no hubo tiempo suficiente para adelantar la negociación.



Después, según Méndez, hubo otros muy interesados: “Por Kevin Mantilla nos han llamado de Portugal, de Italia, de acá en Sudamérica en Uruguay. Hemos tenido varias llamadas, empresarios que todos quieren poderes, tener la representación del jugador, pero el futbolista es responsable y dice que todo sea por intermedio del club”.

Sobre Portugal, se dice que en los próximos días habría una oferta formal pues en los primeros acercamientos las cifras no estarían muy distantes. Aunque hace poco la prensa portuguesa habló de Porto como ese primer opcionado, habría otro club más determinado para ir por el central.



Según el periodista Pipe Sierra, dos pretendientes más están acechando al jugador: Vasco Da Gama de Brasil, que habría tentando a Santa Fe por 1,8 millones y el 90 por ciento de los derechos del jugador, opción que habría sido rechazada; y el Torino de Italia, que tendría un ojeador en Bogotá aunque no habría todavía nada sobre la mesa.