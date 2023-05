¿No que buscaría revancha? Quintero tendría un pie afuera de Junior

Promesas de amor. Muchas se quedan en el discurso, más si provienen de grandes estrellas del fútbol.

"Hola, amigos e hinchas del Junior. Tuvimos un semestre con un triste final para todos. Pero del fracaso salen los campeones así que no perdamos la fe. El fútbol da revanchas el año no se acabó todavía. Dios los bendiga a todos. Ah, y por la periostitis tibial se demoró, pero se fue. Ahora, enfocado en lo que viene”, decía Juan Fernando Quintero hace solo 11 días, cuando su equipo, Atlético Junior, quedó fuera de los cuadrangulares de la Liga Betplay I 2023.

​

No había que hilar tan delgado para entender que su intención era buscar revancha. Pero pasaron los días, se fue a su querido Buenos Aires a un homenaje a Marcelo Gallardo en River Plate -uno más- y de pronto el contrato que tiene con el club barranquillero y que finaliza en diciembre ya difícilmente se cumplirá.

​

​¿Qué pasó? En Argentina renovó su amor por River, dijo que "no seguí por razones ajenas a mí" y de La Arenosa, poco y nada. Pues, según el periodista Pipe Sierra, esas son señales de una realidad dolorosa para la hinchada del equipo tiburón, que esperaba recomponer su gris temporada con el antioqueño como punta de lanza.

​

"Más allá de la intención de Junior será muy difícil retener a Juan Fernando Quintero (30) en este mercado. Su círculo ya recibió el interés formal de varios equipos en el exterior. Aún no hay ofertas, pero sí empezaron negociaciones en medio del viaje a Argentina", dijo en cuenta de Twitter.

🚨 Más allá de la intención de #Junior, será muy difícil retener a Juan Fernando Quintero (30) en este mercado. Su círculo ya recibió el interés formal de varios equipos en el exterior 🇨🇴🔜



👀 Aún no hay ofertas, pero sí empezaron negociaciones en medio del viaje a Argentina pic.twitter.com/yYFU8W4A88 — Pipe Sierra (@PSierraR) May 29, 2023

Habrá que estar atento al locuaz jugador en redes sociales pero claramente el técnico Hernán 'Bolillo' Gómez espera tener certezas de cara a la programación del próximo semestre.

​

El tema es que la deuda pendiente que tenía Shenzhen de China ya se canceló y eso lo habilita para negociar con cualquier liga del mundo, lo que hace difícil para Junior competir en términos económicos. Por ahora no hay mayores certezas.