¡Qué lío! Razón por la que Dayro Moreno desempacaría maletas en Liga

Se dijo que era un hecho, que todo estaba listo, que el trasteo ya era un mero trámite, y de pronto ya no hay nada. El mercado de fichajes es muy así, mucho de especulación y poco de realidad.

El futuro de Dayro Moreno, goleador actual de la Liga Betplay con 13 anotaciones, finalmente no cambiaría, pues el tan promocionado fichaje por el Deportivo Cali finalmente no se daría.



Así lo aseguró Francisco 'Pacho' Vélez: "Dayro Moreno se comunicó con el vicepresidente del Deportivo Cali y descartó su llegada. El sábado debía presentarse en Pance para los exámenes médicos", dijo en sus redes sociales.

Hace unos minutos se comunicó Dayro Moreno con el vicepresidente del @AsoDeporCali y descartó su llegada. El sábado debía presentarse en Pance para los exámenes médicos — Francisco J. Velez (@Pachovelez10) June 24, 2022

Oros periodistas en Cali confirman esta versión, que sin embargo ha destapado un viejo rumor, que el jugador no ha aclarado públicamente.



Se trata de una supuesta demanda que el artillero interpuso a finales de 2021 contra Oriente Petrolero de Bolivia, su último club antes de llegar a Atlético Bucaramanga. Se dice que el fallo no fue favorable al colombiano y que estaría agotando sus recursos legales para evitar el pago de una cantidad que podría alcanzar los 600 mil dólares. Ni el jugador ni se entorno confirmaron la versión, pero en todo caso el tema habría pesado en la decisión de no mudarse a la capital del Valle del Cauca.



El presidente de Atlético Bucaramanga, Jaime Elías Quintero, siempre estuvo seguro que no habría novedades sobre el futuro de su mejor atacante: "hay un tema económico que es la rescisión del contrato. Nosotros no queremos que se vaya, pero a nadie podemos tener obligado que se quede, intentaremos por todos los medios que siga en el equipo. Hay que recordarle que a principio de año nadie quería a Dayro, yo creí en él, y la verdad es que es un jugador excepcional, diferente, tiene su olfato de gol y hoy es el goleador del torneo", dijo en declaraciones citadas por el diario Vanguardia.