¿A dónde irá Rovira? Rebeldía con Tolima y Nacional y as bajo la manga

Brayan Rovira es el vivo ejemplo de que el fútbol cambió de manera radical: ya no se hacen negocios con los futbolistas, ahora los futbolistas hacen los negocios.

El mediocampista se negó a hacer parte de un trueque entre Atlético Nacional y Deportes Tolima por Santiago Mosquera: Rovira entraría como parte de pago a la nómina vinotinto, según la propuesta inicial, que no llegó a cristalizar, como confirmó el presidente dle club de Ibagué, César Camargo.



Esa situación del zaguero, empeñado en pasar al elenco antioqueño, podría generar una demanda parecida al caso Carrascal entre América y el propio Tolima, que acabó en la prohibición para fichar de parte del club escarlata en el torneo que está terminando.



Rovira, un jugador con mucho protagonismo de la mano de Hernán Torres, se despidió del Tolima de manera formal: “solo siento gratitud hacia cada una de las personas con las que viví durante este año en Deportes Tolima. Compañeros, cuerpo técnico, empleados del club, directivos e hinchas. Esta plaza es hermosa, vestir estos colores me permitieron crecer en lo personal y en lo futbolístico”, dijo



“Dejé cada gota de sudor cuando me puse la Vinotinto y Oro. Deseo solo cosas positivas para el conjunto Pijao. Éxitos y que Dios los bendiga”, añadió el que fuera compañero de fórmula de Rodrigo Ureña, otro que también dijo adiós.



¿Y si no sigue en Tolima y no vuelve a Nacional, a dónde irá? Según El Rincón Vinotinto, el jugador tendría la ambición de concretar una oferta internacional para continuar su carrera, que es prometedora a sus 26 años de edad.