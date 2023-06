Guimaraes, en el limbo tras eliminación de América: 'no depende de mí'

América de Cali fracasó en su intento de llegar a la final de la Liga Betplay I 2023 y eso está más allá de todas las discusiones. La nómina tenía ese potencial.

Por eso ahora es momento de empezar a repartir culpas y el primer sacrificado, como casi siempre, es el entrenador Alexandre Guimaraes. Él sabía que solo la final cambiaría su destino y por eso se manifestó tan adolorido por las derrotas 0-1 y 2-1 contra Millonarios en cuadrangulares, que certificaron la eliminación.



“Te da mucho coraje perder dos partidos en los que no fuimos inferiores al rival, tanto en el partido de Cali como hoy (sábado) jugamos para ni siquiera conseguir un punto. El equipo hizo tal cual tenía que hacer, el rival tanto allá como acá aprovechó sus oportunidades. Los jugadores han hecho un esfuerzo titánico. América en los dos partidos, contra un buen equipo como es Millonarios, no fue inferior al rival pero esto es fútbol”, dijo en rueda de prensa.



Le quedan dos partidos, contra Independiente Medellín y Boyacá Chicó para decidir un futuro que casi parece trazado, más allá de su gusto personal.



“Eso no depende de mí, no tomo yo esa decisión. El reconocimiento nacional que ha tenido América en estos quince meses, habiendo logrado lo que se logró, es importante. Que el club ahora, cuando estamos desclasificados, quiera venir con una oferta de continuidad, pues la escucharemos. Yo quiero estar con América, pero no depende de mí. Siento que hay un reconocimiento nacional hacia este resurgir de América“, dijo el DT.



Según se afirma en Cali, la salida es el camino más probable. Pero no significa que no tenga espacio en el FPC pues Sant Fe sería uno de los interesados en sus servicios, si sus aspiraciones salariales se ajustan. Ya se mencionó en el pasado pero el presidente Eduardo Méndez negó acercamientos con entrenadores que tenían contrato. Es posible que, más pronto que tarde, no sea el caso de Guimaraes.