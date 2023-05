¿DIM, América o Pereira? Esto se dice del futuro de Alejandro Restrepo

No es un secreto que el técnico Alejandro Restrepo despierta el interés de varios clubes en Colombia. Un palmarés en el que reposan dos títulos en los últimos dos años, el primero con Atlético Nacional en Copa y el segundo con Deportivo Pereira en Liga.



Aunque no se clasificó a Cuadrangulares Semifinales con los matecañas, su equipo está dando pelea en Libertadores y esta semana derrotó a Boca Juniors. Ahora es segundo en su grupo con los mismos puntos del xeneize y superando al histórico Colo-Colo. Pereira es la grata sorpresa a dos jornadas de conocer los clasificados a octavos.

Mientras en Medellín aseguran desde hace unas semanas que Alejandro Restrepo será el nuevo entrenador del rojo antioqueño (información que se divulgó antes de la salida de David González), y cuando su nombre empieza a tomar fuerza para el América de Cali, el extécnico de Atlético Nacional sigue concentrado en Pereira, con el que tiene contrato hasta diciembre de 2023.



A Restrepo le han armado incluso un cuerpo técnico junto a Sebastián Botero y Francisco 'Pacho' Nájera, quienes en la actualidad están al frente del DIM, luego de la salida de David González. El periodista Pipe Sierra desmintió este jueves dicha versión y aseguró que no hay contactos entre Restrepo y DIM.



"No es cierto que Alejandro Restrepo tenga un acuerdo con Medellín. No ha habido contactos con él o su representante desde el Poderoso", y agregó que "América es el único club que ya dialogó con el entrenador antioqueño".



Sin embargo, el periodista experto en fichajes mencionó que la permanencia de Restrepo en el Pereira dependerá de lo que pase en Copa Libertadores. Si clasifican a octavos de final, podría quedarse para 2023-II.