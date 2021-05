¿Liga Betplay en riesgo? Protagonistas piden no programar partidos

Colombia está a punto de terminar su segunda semana de protestas y todavía no hay soluciones a las inconformidades de miles de manifestantes. Las condiciones de seguridad hacen difícil el normal desarrollo de eventos deportivos y ya los propios protagonistas creen que es momento de poner por delante la seguridad propia.

Así lo han dejado claro los jugadores, quienes a instancias de la Asociación de Futbolistas Acolfutpro, han hecho un pedido claro: "Solicitamos a la FCF (Federación Colombiana de Fútbol), a la Dimayor y a los clubes profesionales, que hasta tanto no se resuelva la actual situación de orden público que afecta a todo el país y pone en riesgo nuestra integridad, no se programen los partidos de las competencias en los torneos locales".



Se amparan los protagonistas del espectáculo en hechos como los cambios abruptos de sede, como los que sufrieron todos los equipos colombianos implicados en torneos internacionales la semana pasada, con viajes a Paraguay, Ecuador y Perú como sedes neutrales, y a los acontecimientos registrados este miércoles en Barranquilla y Pereira, donde se presentaron disturbios antes de los duelos Junior-River Plate y Atlético-Nacional por Copa Libertadores.



La petición es nada menos que un interrogante sobre la finalización de la Liga Betplay I 2021. Vale preguntar, si se atiende la solicitud y no se programan juegos hasta que la situación de seguridad mejore, ¿cuándo dirían los jugadores que se puede terminar la Liga, teniendo en cuenta el apretado calendario? Carlos González Puche, presidente ejecutivo de Acolfutpro, solo respondió: "que programen cuando existan garantías.



Los futbolistas dicen además en su comunicado que respaldan las motivaciones de los manifestantes: "como ciudadanos, antes que futbolistas, queremos manifestar nuestro total apoyo al clamor expresado por el pueblo colombiano en su protesta y nos unimos a esas voces que piden un país más justo, equitativo e inclusivo, en el que se nos garanticen a todos, sin distinción, las condiciones mínimas para vivir con dignidad".



Son solidarios y ponen por delante las necesidades de los ciudadanos: "respaldamos sus peticiones y solicitamos al gobierno nacional que las tramite sin dilación, promoviendo los mecanismos que garanticen un verdadero diálogo social y así se puedan concluir en acuerdos que permitan la construcción de una sociedad donde todos tengamos espacio y mejores oportunidades para progresar y vivir en paz y equidad".