¡No rotundo al regreso de fútbol en Bogotá! ¿En riesgo Copa América?

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció este lunes varias medidas para contrarrestar el avance del covid 19 en la capital e incluyó precisiones que tienen que ver con el fútbol.

La mandataria, al ser consultada por los partidos que Millonarios y La Equidad deben jugar en la ciudad, en el marco de la semifinal de Liga Betplay, fue enfática: "El fútbol estaba y sigue suspendido. No tenemos capacidad para la vida, pues menos para fútbol".



Significa azules y aseguradores deben empezar a gestionar sus posibles sedes, los primeros para la vuelta contra Junior, mientras los segundos no conocen todavía su rival, pues el duelo entre Tolima y Cali, por cuartos de final, ha debido posponerse dos veces por la situación de orden público y solo se jugaría este viernes.



Millonarios debe enfrentar a Junior, probablemente este sábado, en Barranquilla, si las condiciones de seguridad lo permiten.



A la alcaldesa le preguntaron puntualmente sobre la celebración de la Copa América, que tendría 4 partidos en total en Bogotá (2 de fase de grupos, 1 de cuartos y el del tercer lugar), y dijo con la misma claridad: "La Copa América no la organizo yo. No puedo suspender un torneo que yo no hago. Cualquier utilización de un escenarios para un evento de fútbol está suspendido en Bogotá desde hace dos semanas y sigue suspendido", agregó.



Significa que, a un mes y unos días del pitazo inicial, no está garantizada la sede de Bogotá, según las palabras de Claudia López. Una duda más a la celebración del torneo, que en los últimos días ha recibido críticas de ciudadanos, pero cuenta con el respaldo total de la Conmebol y el Gobierno Duque.