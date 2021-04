¿Se pueden perder puntos por covid-19? Expertos responden a demandas

El coronavirus covid-19, que está registrando nuevos y preocupantes picos altos, iba a afectar también al fútbol, una de las actividades que ha retomado su actividad a pesar de todas las dificultades que hay en el país y el mundo.

Pero, al parecer, saber que iba a ocurrir no permitió establecer unas normas claras en casos de contagios masivos como los que se confirmaron en las últimas horas: 10 contagios en la plantilla del Deportivo Pereira, 5 de ellos de jugadores, y 18 de Águilas Doradas, de los cuales 14 son futbolistas.



Primera pregunta: ¿cuándo se enteraron de esos positivos? Ambos equipos aseguran que lo supieron después de enfrentar a Junior (0-0) y Medellín, respectivamente. Eso explica que no se tomaran medidas previas de aislamiento, al menos según su versión.



Pero el Medellín no tiene tan clara esa versión y por eso se ha anticipado a todos y ha radicado una demanda contra el partido disputado por la fecha 17 de Liga, en la que reclama los puntos al entender que su rival, el Pereira, no ofreció las garantías mínimas requeridas.



El DIM se ampara en el artículo 83 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, que reza: "constituye infracción de los clubes sancionable con multa de 20 salarios legales mínimos vigentes al momento de la infracción y derrota por retirada o renuncia, las siguientes: d) Al club, selección municipal o departamental que haga actuar en el campo de juego o permita la presencia en el banco de suplentes, jugadores suspendidos o inhabilitados".



Y ojo que puede no ser la única querella que se interponga, pues así como Medellín quiere los puntos contra Pereira que podrían clasificarlo anticipadamente a la siguiente fase a pesar de haberlos perdido en la cancha (1-0), Boyacá Chicó esperaría lo mismo pero con el objetivo de quitarles ventaja a los 'matecañas' en la pelea por el descenso. Incluso Junior, que tampoco está clasificado, pensaría en demandar a Águilas tras el empate 0-0 en la fecha 17 y todos están en los tiempos establecidos por el reglamento para pensar en demandas.

¿Qué dice Dimayor?

Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, en principio, se lava las manos: "hay que partir de la buena fe y hay que partir de que ellos ignoraban esta situación a pesar que en las planillas deben estar inscritos jugadores con PCR negativas; estamos investigando qué fue lo que pasó, dónde estuvo el error y quién lo cometió, pero hay que decir que los primeros responsables son los clubes”, dijo a RCN Radio.



Los clubes, en este caso el Pereira, son responsables de encontrar los laboratorios idóneos para hacer las pruebas de manera oportuna y enviar la cuenta de cobro a Dimayor. Por eso, en caso de fallas, es el único responsable: “el partido está demandado y la decisión depende de los organismos disciplinarios, esa no es una decisión que depende de mí, pero yo creo que hay que llegar hasta el final, hacer una investigación a fondo para saber quiénes son los responsables de no reportar esos positivos porque por supuesto no solamente es el tema deportivo, estamos en un campeonato muy apretado donde hay muchos intereses en juego en el descenso, en la clasificación, pero hay que darle prioridad al tema de salud ya que estamos jugando en medio de una pandemia”.

Opinión de un experto



Pero entonces, ¿están o no están en riesgo los untos del Pereira? Según el abogado Andrés Charria, hay que esperar al avance de la situación, pero la demanda del Medellín no tendría mayores opciones de éxito.



"No se quitan puntos por covid-19. No se puede decir que hay alineación irregular como para justificar lo que dice el reglamento. Les pueden imponer una multa, posiblemente, pero no perderían los puntos", le dijo a FUTBOLRED.



"Las reglas se hacen para que los jugadores no participen en actividades si tienen covid pero no dicen qué puede pasar si, desoyendo las recomendaciones y decretos, los jugadores participan en un juego con covid", añadió el experto.



Incluso habría un último y sorpresivo escenario que haría que estos 28 casos en total pasen desapercibidos: "puede ocurrir que digan que eran "falsos positivos", que adjunten otros exámenes y digan que los deportistas están bien y jueguen".



Igual, según Charria, todos pueden interponer demandas con los argumentos que consideren válidos y en Dimayor podría haber éxito o no, eso es incierto pues allí las decisiones son "aleatorias". Lo cierto es que no asumirán culpas y que, probablemente, como ya ocurrió hace tiempo con el Deportes Tolima y sus 13 positivos (que habrían sido, según versiones, hasta 20), pasará tanto que no pasará nada... en el fútbol, como en el país.