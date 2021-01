Cali quiere mantener su liderato en la Liga 2021: recibe a Envigado

En medio de la incertidumbre por la continuidad o no del volante Agustín Palavecino, Deportivo Cali decidió dejarlo por fuera de la convocatoria para el partido de este viernes (8:00 p.m.) por la tercera fecha de la Liga BetPlay I-2021 frente a Envigado en el estadio de Palmaseca, dispuesto a mantener su invicto y el liderato del certamen.



Según los entrenamientos realizados, el técnico Alfredo Arias tendría dos novedades respecto al plantel que derrotó 0-1 al Pereira como visitante: Kevin Velasco o Andrés Arroyo por Palavecino y el volante Carlos Robles en sustitución de Andrés Balanta. La presentación del ex Tolima en la capital risaraldense lo dejó muy satisfecho.



La tarea pendiente para el uruguayo y sus jugadores es trabajar con mayor énfasis en la mejoría de la definición y contar con mayor tranquilidad en el último cuarto de la cancha, ya que genera muchas opciones, pero su resolución hasta ahora es muy baja, como ocurrió en la campaña pasada.



Mientras tanto, la esperanza de gol sigue cifrada en Marco Pérez, Jhon Vásquez y Ángelo Rodríguez, una tripleta que en condiciones normales debe producir múltiples acciones de juego ofensivo.



Sobre el caso del volante argentino, Arias había dicho al mediodía: “El tema Palavecino me hubiera gustado tocar en diciembre, pero uno no elige las circunstancias, para mí es un gran jugador, un gran trabajador y una gran persona, excelente, deseo lo mejor para él como para todos los jugadores en que me ha tocado estar y que me alegro siempre de un paso adelante en la carrera, pero también digo siempre que debe ir acompañado con el bienestar del club y más cuando hay un contrato, que sabemos nosotros los profesionales del fútbol que esos contratos tienen deberes y obligaciones, estoy por los derechos del jugador, del técnico, pero sé que tengo obligaciones con mi club, quiero decir con esto que me gustaría que Agustín esté feliz, y si ese paso lo hace feliz y le da el bienestar económico, que lo haga, pero al mismo tiempo tiene que coincidir con el club, porque él pertenece al Deportivo Cali”.



El timonel charrúa agregó que “lo que he hablado con él es que trate de pensar bien, que trate de saber que acá ha ganado un lugar importante en el fútbol colombiano y con la globalización que existe en las informaciones va a tener la oportunidad en cualquier parte del mundo, ya se la ganó, lo único que tiene hacer ahora es entrenar bien y seguir jugando en el mismo nivel, pero no es fácil, una cosa es decir las cosas, para nada soy juez, hace mucho tiempo que no soy juez de nadie. Anhelo el bien del jugador y el bien de nuestro club, porque será seguramente un mejor futuro para él”.



A Envigado se le reconoce como un rival joven y de fútbol dinámico, al que a pesar de no haber ganado todavía, deben desconectársele los circuitos de mediocampo y ataque, de la mano de una de las gratas revelaciones del balompié nacional como Yeison Guzmán.



Datos de Cali vs. Envigado

Deportivo Cali acumula seis partidos sin perder contra Envigado en Liga (3 victorias-3 empates); el último triunfo del equipo naranja ante el cuadro vallecaucano fue 2-0, en febrero de 2017.



Tras una racha de 10 triunfos y cinco empates en 15 encuentros como local, Cali solo ha ganado dos de sus últimos cinco partidos en casa (1 empate-2 derrotas).



Envigado perdió y no pudo anotar en sus últimos cuatro duelos en la Liga, igualando su mayor racha desde que se juegan torneos cortos.



Yeison Guzmán ha participado directamente en 15 remates en los dos partidos disputados y es el futbolista con más opciones creadas (10) en este campeonato, pero Envigado aún no ha logrado convertir.



Alineación probable

Deportivo Cali: Guillermo de Amores; Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Jorge Arias, Darwin Andrade; Carlos Robles, Jhojan Valencia, Kevin Velasco (Andrés Arroyo), Jhon Vásquez, Marco Pérez; Ángelo Rodríguez.

DT: Alfredo Arias.



Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali).



Hora: 8:00 p.m.



TV: Win Sports y Win +.



