Pimentel hace polémica denuncia sobre pruebas Covid-19 en el FPC

Eduardo Pimentel, dueño del club Boyacá Chicó, publicó en twitter un mensaje que dejó un manto de dudas sobre presuntas irregularidades en las pruebas de Covid-19, que deben presentar periódicamente los clubes ante Dimayor. El directivo asegura que al no existir un reglamento, algunos (equipos) podrían tener jugadores contagiados en cancha.

"Como NO existe un reglamento disciplinario para castigar a los clubes que incumplan el protocolo de bioseguridad, parece que algún vivo aprovecha y convence al laboratorio de NO reportar a tiempo a los jugadores contagiados para que estos puedan jugar, poniendo en grave riesgo a los demás", fueron las punzantes declaraciones de Pimentel.



Cabe destacar que se ha especulado sobre un posible contagio masivo en un club, que no habría sido reportado de manera correcta. Así lo reveló otro directivo a Gol Caracol: "han crecido los rumores de que un equipo tiene un contagio de muchos jugadores y que no han sido oficializados", le dijo al medio.



Boyacá Chicó está involucrado en el descenso y libra una batalla con Deportivo Pereira por no perder la categoría. Restan dos jornadas y el nuevo integrante de la B está por definirse. Los ajedrezados aguardan por victorias frente a Águilas de Rionegro y Jaguares, y tendrán que esperar una caída del Pereira, para continuar el primera.