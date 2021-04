¡La definición está que arde! Así marcha descenso y ascenso en FPC

A dos jornadas de finalizar la fase regular, la definición del descenso está que arde. Los dos candidatos, Deportivo Pereira y Boyacá Chicó, están igualados en puntos y tendrán dos duras pruebas en el remate del campeonato, a fin de no perder la categoría.



Por los lados del Torneo de la B, Atlético Huila sostuvo su liderato pese a empatar con Boca de Cali. Allí resta una fecha para conocer los clasificados a los cuadrangulares. Los opitas son líderes de la reclasificación y andan 'derechitos' en el campeonato (único equipo con una sola derrota).

Boyacá Chicó no consiguió sumar los 3 puntos que necesitaba, cuando recibió por la fecha 17 al Deportivo Pasto. No pasaron del empate (0-0) y Deportivo Pereira, que hizo la tarea frente a Independiente Medellín, supo aprovechar la oportunidad.



Los matecañas ganaron por la mínima diferencia, con gol de Alejandro Piedrahita, y esto les permitió salir de la zona del descenso directo gracias a la diferencia de gol. Ambos involucrados, Chicó y Pereira, tienen 107 puntos.



Será un remate de campeonato muy reñido, y en el que cualquier cosa puede pasar. De hecho, por 'Fair Play', los dos últimos compromisos se jugarán en simultánea. Es inevitable que uno de los dos equipos que ascendieron en 2019 vuelva a padecer con el fantasma de la B.



¿Qué le espera al ajedrezado?



Boyacá Chicó visitará en la próxima jornada a Rionegro Águilas y cerrará en condición de local frente a Jaguares.



Las Águilas ya sin nada que hacer en el campeonato (casilla 16, con 14 puntos) juegan por el honor, mientras que los felinos sí tienen mucho en juego. Sin embargo, podrían llegar a esa última fecha eliminados en caso de perder con América; esto se definirá en la siguiente jornada. Lo mejor que le puede pasar a los ajedrezados es que su rival llegue sin vida al último compromiso.



Datos de Chicó



Casilla 15 en Liga Betplay 2021-I con 15 puntos y último lugar en el descenso, con 107.

Ha marcado 14 goles y ha recibido 20 en el apertura.

Jugará en la fecha 18 con Rionegro Águilas y en la 19 con Jaguares.



¿Qué le espera al matecaña?



Por otro lado está Deportivo Pereira, que visita a Envigado en la jornada 18 y cerrará la fase del todos contra todos, también en su patio, frente al Deportivo Pasto. Los naranjas, que son los próximos a vencer, vienen de caer (3-0) con Nacional, pero lograron salir de los últimos lugares luego de vencer a Santa Fe y Patriotas, y empatar con Tolima; recientemente también cayeron goleados por Chicó. Envigado es un equipo intermitente que sin duda les puede hacer daño.



Pasto tiene opciones matemáticas de clasificar, pues tiene tres partidos por delante, pero deberá ganarlo todo y esperar resultados. Sin embargo, podría llegar a la última fecha eliminado y es lo que más le conviene al Pereira, pues los volcánicos han mostrado que juegan bien bajo presión.



Datos del Pereira



Casilla 18 con 12 puntos, en 16 jornadas de la Liga Betplay 2021-I. Es penúltimo en el descenso (107 puntos) gracias a la diferencia de gol.

Ha marcado 11 goles y ha recibido 22.

En la jornada 18 jugará frente a Envigado y cerrará la fase regular con Pasto.



¿Cómo está la situación en el Torneo de Ascenso?



Atlético Huila ha sido líder buena parte del campeonato y a falta de una jornada está a la cabeza, con 27 puntos (comparte la punta con Unión Magdalena, otro que descendió en 2019). El próximo viernes se disputarán en simultánea los partidos que definirán los clasificados a cuadrangulares.



Los opitas, campeones del Torneo 2020, son líderes de la reclasificación con 74 puntos, 8 por encima de Unión. Cabe recordar que a mitad de año únicamente descenderá un equipo, pero ascenderán dos.



La definición será así: Huila, como campeón del 2020 jugará frente al ganador del Torneo Betplay 2021-I. En caso de repetir título no habrá necesidad de jugar la gran final del ascenso, y se instalará en primera de manera directa. Sin embargo, si no gana el torneo que está en juego, deberá jugar la final que enfrenta a los dos campeones. El que gane asciende y el que pierde juega repechaje con el primero de la reclasificación (puesto que por ahora ocupa Huila).



Posiciones en el Torneo



1. A. Huila - 27 Pts

2. U. Magdalena - 27 Pts

3. D. Quindío - 24 Pts

4. Valledupar - 22 Pts

5. Leones - 22 Pts

6. Cortuluá - 20 Pts

7. R. Cartagena - 20 Pts

8. Atlético FC - 19 Pts