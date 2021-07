Fin de semana con el regreso de la Liga BetPlay: agenda de partidos

Vuelve el fútbol de Primera División en Colombia. La Liga BetPlay II-2021 se pone en marcha desde este viernes, invitando a un fin de semana lleno de goles y emociones en las canchas del país.



Independiente Medellín y Águilas Doradas darán el puntapié inicial este viernes, 16 de julio, desde las 8 de la noche en el partido inaugural. La jornada irá hasta el martes 20 de julio, día de fiesta nacional y que para algunos hará este fin de semana un poco más largo.



Así será la programación de la 1ª jornada:

Sábado 17 de julio



3:30 p.m.: América vs. Junior (Win Sports +)

5:40 p.m.: Quindío vs. Jaguares (Win/Win Sports +)

8:00 p.m.: Santa Fe vs. Cali (Win Sports +)



Domingo 18 de julio



3:30 p.m.: Envigado vs. Nacional (Win Sports +)

5:40 p.m.: Patriotas vs. Bucaramanga (Win/Win Sports +)

8:00 p.m.: Pasto vs. Millonarios (Win Sports +)



Lunes 19 de Julio



6:00 p.m.: Once Caldas vs. Huila (Win/Win Sports +)

8:05 p.m.: Alianza Petrolera vs. Equidad (Win/Win Sports +)



Martes 20 de julio



7:30 p.m.: Tolima vs. Pereira (Win Sports +)