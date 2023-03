Incertidumbre por continuidad de Reyes en Junior: ‘Estamos analizando’

Junior de Barranquilla ahogó su crisis al perder de local en el estadio Metropolitano de Barranquilla 1-2 frente a Envigado por la fecha 8 de la Liga BetPlay 2023 y ese mal resultado hizo que la continuidad del técnico Arturo Reyes se pusiera sobre la mesa.

Durante las horas de la mañana de este lunes, el dueño del equipo Fuad Char llegó a una reunión con los directivos para decidir el futuro de Arturo Reyes y empezar a mirar opciones para su reemplazo y pese a que han sonado varios nombres como Reinaldo Rueda, José Eugenio ‘Cheché’ Hernández y Pablo Repetto, aún los altos mandos del Junior no tienen claro quién tomará las riendas del club.



Una vez Fuad Char salió de la reunión, el máximo accionista del Junior habló de las decisiones que han tomado y aseguró que no hay nada definido y terminarán de analizar todo durante la tarde de este lunes para definir lo que harán con Arturo Reyes.





"Estamos analizando todo, todo comienza con la continuidad del técnico, primero eso y luego miraremos las alternativas. Por ahora no hay nombres. Esperemos en la tarde poder definir sobre la continuidad de Reyes o no", dijo Fuad Char a los medios de comunicación.



"Todavía no tengo noticias. Esperemos en la tarde poder definir sobre la continuidad de Reyes o no", Fuad Char Abdala, accionista de Junior. pic.twitter.com/d03GImMqf1 — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) March 13, 2023



Por ahora, el futuro de Arturo Reyes es incertidumbre total, pero todo apunta a que el técnico no seguirá a cargo del Junior de Barranquilla para lo que resta de la temporada tras los malos resultados en Copa Sudamericana y Liga BetPlay.