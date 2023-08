Todo se supo: Fuad Char dio detalles sobre salida de ‘Bolillo’

A Junior de Barranquilla no le sale nada y al no arrancar en Liga BetPlay, el vaso que rebosó todo fue la dura eliminación contra Cúcuta Deportivo en el Metropolitano.

Tras ese resultado, el técnico Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez renunció en Junior y en su reemplazo quedó un viejo conocido como Arturo Reyes, quien tendrá de nuevo una oportunidad dentro de la institución tiburona.



Luego de la salida de ‘Bolillo’, el máximo accionista del Junior, Fuad Char, dialogó con los medios de comunicación de Barranquilla y dio detalles sobre la renuncia del técnico, dejando claro que fue una decisión neta de él por toda la situación que estaba viviendo con los hinchas.





Motivo de la renuncia: “el profe después del partido nos llamó y nos dijo que definitivamente no se quedaba, la situación era muy difícil y la actitud del público en la tribuna era muy agresiva”.



Había respaldo a ‘Bolillo’: “Sí. Nosotros pensábamos que estaba trabajando, a mí me gustaba el equipo porque atacaba, aunque no teníamos gol. También hemos tenido arbitrajes malos, pero esta es la realidad y vamos a seguir adelante con lo que tenemos”.



Reacción de la hinchada: “son decisiones que no le gustaron a mucha gente y hubo intenciones todas malas contra el grupo, el equipo, la institución. Así es la gente que tenemos acá y muchos e Barranquilla actúan de esa manera”.



Polémica sobre salida de jugadores: "Obviamente lo de Sebastián Viera, Carlos Bacca en su momento y Juan Fernando Quintero influye. También el ambiente no era muy bueno y tras el partido el profesor Hernán nos dijo que no podía más"