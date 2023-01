¿Junior abriría puerta a Jarlan? Fuad Char y su contundente respuesta

Jarlan Barrera no salió del Junior por la puerta grande y todo por cuenta del penalti que falló en la final continental. Se marchó en 2019 al fútbol argentino con una cruz a cuestas y unos meses después regresó al FPC, para jugar con Atlético Nacional, y con la intención de reivindicarse.



Sin embargo, vestido de verde no ha tenido mayor protagonismo y ha recibido más críticas que elogios. Su condición física es tema de nunca acabar. Incluso, iniciando este 2023 lo volvieron a señalar por estar "pasado de kilos". El '10' no inició el año como quería.



En medio de una charla con El Herado, Fuad Char aseguró que no le ha cerrado la puerta y lo adviertió sobre lo que debe pasar para que regrese en algún momento al Junior. ¿Le gustará esto a la hinchada rojiblanca?

Le preguntaron a Char si le había cerrado las puertas al volante samario y no titubeó al decir: "Yo no diría eso". Más tarde confesó que "si la gente no lo quiere, yo no lo traigo". Es decir, Barrera tendría que ganarse el corazón del hincha para poder volver.



Sobre el penalti que falló ante Paranaense en la final de Copa Sudamericana 2018, el directivo mencionó que "esa es una de las razones por las que me molesto con Comesaña, porque todos los jugadores le decían que Jarlan no, Jarlan no. Rafa Pérez y todos. Estaba hablado. Comesaña ya no estaba en Junior en ese partido, ya había renunciado, Jarlan también, era el último partido de Jarlan. Era la final de la Copa Sudamericana y la teníamos ganada".



De igual manera, Fuad Char contó que escucha a los hinchas y esa es la razón por la que no volvió a tener en sus planes a Jarlan pero sí a Juan Fernando Quintero. "La gente quería que lo trajéramos, aunque esté por encima de los salarios que uno puede pagar".