¿Qué pasará con Arturo Reyes? En Junior hablaron del futuro del DT

Junior de Barranquilla no ha despegado en la Liga BetPlay 2023 y ya acumula cinco fechas sin ganar y apenas ha logrado tres empates y dos derrotas, por lo que el bajo rendimiento ha sido cuestionado, pues los grandes refuerzos que tuvo en su plantilla como Juan Fernando Quintero, no han pesado en la cancha y el técnico Arturo Reyes aún no encuentra la fórmula ganadora.

Tras el mal momento que atraviesa Junior, la continuidad de Arturo Reyes está en boca de toda la prensa de Barranquilla, quienes ya se han planteado en varias oportunidades la posible salida del entrenador, pero los directivos siguen sosteniendo el proyecto del entrenador.



Con respecto a la situación que vive Junior y el futuro de Arturo Reyes en la dirección técnica, el máximo dirigente del club tiburón habló sobre ese tema en una entrevista con el diario El Heraldo, dejando claro que de momento no han tocado el tema de cambio de entrenador y estará en el duelo contra La Equidad.



“No hemos tomado decisiones sobre ese aspecto”, dijo contundente Fuad Char sobre continuidad de Arturo Reyes en Junior.





Con la ratificación del máximo dirigente del Junior, el técnico Arturo Reyes tendrá otra oportunidad para mejorar el nivel de Junior y ahora prepara su próxima salida contra La Equidad en la sexta fecha de la Liga BetPlay, duelo que jugará el sábado 25 de febrero a las 4:10 p.m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla.