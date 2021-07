Cómo se dará la salida de Guarín de Millonarios: todos los detalles

Fredy Guarín confirmó este sábado lo que ya le había comunicado a su círculo de amigos: dejará Millonarios. Lo hizo a través de un ‘live’ de Instagram, dejando claro que el club bogotano nada tiene que ver en su decisión. Adelantó que fue a causa de motivos personales que han complicado su situación en lo últimos cuatro meses, y que ya llegará el momento de revelar las circunstancias que lo motivaron a decirle adiós al equipo del cual es hincha.



En Millonarios no han hablado con Guarín hace varias semanas. El jugador no se comunicó con la dirigencia, y después de la final de la Liga I tampoco lo hizo con el entrenador Alberto Gamero. Sí ha estado en comunicación individual con algunos (ex) compañeros.



Aunque no les sorprendió el anunció del ‘Guaro’, pues ya se venía adelantando el proceso para ponerle fin al contrato, que había firmado Fredy Alejandro hasta diciembre de 2021. Incluso, la próxima semana estaban resueltos en la casa albiazul a hacerle llegar al futbolista un documento para acabar con la vinculación.



¿Cómo se maneja la parte económica? ¿Hay indemnización de alguna parte? Si alguien se ha portado bien con Fredy Guarín es la dirigencia y el cuerpo técnico de Millonarios. Le dieron permiso días antes al escandaloso video del pasado 1 de abril; a esa altura Guarín ya no estaba en Bogotá, pues vivía un drama personal; y luego le dieron licencia para que solucionara sus inconvenientes.



El futbolista no ha recibido sueldo todo el tiempo que estuvo ausente del plantel, pues había un acuerdo de que el permiso no era remunerado. Y lo hicieron bien. Acabar con el contrato laboral vigente tampoco exigirá sumas de dinero de ninguna parte, pues será de común acuerdo. Posiblemente Guarín firme los documentos sin necesidad de viajar a Bogotá.



¿Cuál será el futuro de Guarín?

Fredy viene mejorando en su parte personal. Ha estado rodeado de amigos y en constante comunicación con su familia y sus hijos. En este tiempo ausente del fútbol, ha adelantado negocios que tienen que ver con la crianza de caballos (tiene ya un criadero), inversión en bienes raíces y también con la ganadería.



Lo cierto es que el partido Águilas Doradas 0-0 Millonarios, del pasado 25 de marzo, habría sido el último juego oficial de Fredy en su carrera, pues el mundialista en 2014 con la Selección Colombia, ya deslizó a sus más cercanos que se retirará del fútbol.