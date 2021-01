Falcao, el sueño de Guarín en Millonarios: 'lo hemos hablado'

Freddy Guarín habló este viernes, por primera vez, como jugador de Millonarios. El boyacense atendió a los medios y habló de todo: su posición ideal en el campo, sus nuevos compañeros y, para la ilusión de los hinchas, de ver algún día a Falcao vestido de azul.

¿El sueño imposible de Falcao?

​

"Sí lo hemos charlado. Cuando se oficializó lo de Millonarios hablamos, cruzamos unas palabras, le dije: 'bueno Tigre, ya es hora de que vengas, ya estoy aquí'. Esperemos que no sea después de que yo me retire. Siempre lo hemos hablado desde que nos conocemos. Desde Argentina en 2005 hemos hablado de un día poder jugar en Millonarios. Esperemos, uno nunca sabe, los sueños se cumplen".



Lo que encontró en Millonarios



"Hay varios jugadores, jóvenes de mucho talento. Veo mucho a Chicho (Arango), tiene calidad, me recuerda al Tigre Falcao cuando estábamos en Porto, cómo se entrena, cómo se alimenta. Es un jugador que tiene mucho futuro".



Su pasión por el azul



"La familia de mi padre es toda de Millos, viven hace mucho tiempo en Bogotá. Mi papá es muy aficionado al fútbol, vive 24-7 con una pelota en la cabeza. Nos inculcó desde niños el azul, Millonarios".



¿Quién es Kliver Moreno?



"Hemos tenido muchas conversaciones. Es un gran jugador, Tiene un porte que me hace acordar cuando estaba en su edad. Quiero ayudarlo en lo que más pueda porque tiene mucho talento".



Así jugará en Millonarios



"Contra Envigado fue una circunstancia de juego, donde el técnico me pidió coger la pelota, tener el control. Envigado estaba avanzando más, entonces era importante tenerla. Pero el profe sabe muy bien la función que pueda hacer, mediocentro, mixto, él sabe. Donde vea que le puedo funcionar voy a dar el 100 por ciento".